onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
26-28 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26-28 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2025 - 00:37

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Murat Övüç, Gelinine Kilolarca Altın Taktı!

1. Murat Övüç, Gelinine Kilolarca Altın Taktı!

Oğlunu evlendiren Murat Övüç, görgüsüz hareketlerine bir yenisini ekledi. Düğünde gelinine kilolarca altın takan Murat Övüç, taktığı takıların hepsini de tek tek gösterdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

2. Mehmet Aslantuğ Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

2. Mehmet Aslantuğ Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Arzum Onan'la boşanan ve hepimize aşkın gerçekliğini sorgulatan Mehmet Aslantuğ, yeni psikolog sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Detaylar bu içeriğimizde:

3. Usta Sanatçı İlhan Şeşen Vefat Etti

3. Usta Sanatçı İlhan Şeşen Vefat Etti

Usta sanatçı İlhan Şeşen, 2023 yanından bu yana sürdürdüğü kanser mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

Detaylar bu içeriğimizde:

4. Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu, Kylie Jenner'la Ortak Oldu

4. Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu, Kylie Jenner'la Ortak Oldu

Türk modacı Dilara Fındıkoğlu, dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'la iş birliği yaptı. Beraber ortaklıklarını kutlayan ikilinin pozları ortalığı ateşe verdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

5. Demet Özdemir, Hayranının Acısına Kayıtsız Kalamadı

5. Demet Özdemir, Hayranının Acısına Kayıtsız Kalamadı

Annesinin kanser olduğunu yeni öğrenen Demet Özdemir hayranı X kullanıcısının serzenişine Demet Özdemir'in bizzat kendisinden destek geldi.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'e Rest Çekti

6. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'e Rest Çekti

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar Mali'nin nafaka sitemine çok sert çıktı. Mehmet Ali Erbil'i susturacak açıklamalarda bulunan Nergis Kumbasar, diş gösterdi.

Detaylar bu içeriğimizde:

7. Pınar Deniz Evlilikten 8 Ay Sonra Değişikliğe Gitti

7. Pınar Deniz Evlilikten 8 Ay Sonra Değişikliğe Gitti

Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Nisan ayında da ilk bebekleri Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz'den bebekten ve 8 aylık evliliğin ardından sosyal medya hamlesi geldi!

Detaylar bu içeriğimizde:

8. Yasemin Özilhan, 13 Yaşındaki Kızının Son Halini Paylaştı

8. Yasemin Özilhan, 13 Yaşındaki Kızının Son Halini Paylaştı

Yasemin Özilhan, gözden uzak büyüttüğü ve kaynanasının adını verdiği 13 yaşındaki kızı Emine'nin son halini paylaştı.

Detaylar bu içeriğimizde:

9. Mine Tugay, Pozuyla Yıllara Meydan Okuduğunu Kanıtladı

9. Mine Tugay, Pozuyla Yıllara Meydan Okuduğunu Kanıtladı

Sezonu açan Mine Tugay, bikiniyle verdiği pozla yıllara meydan okuduğunu kanıtlarken, sosyal medya kullanıcılarının övgüsüne boğuldu.

Detaylar bu içeriğimizde:

10. Melike Şahin Filtresiz, Makyajsız Halini Paylaştı

10. Melike Şahin Filtresiz, Makyajsız Halini Paylaştı

Son zamanların parlayan isimlerinden biri olan şarkıcı Melike Şahin, makyajsız, filtresiz, en doğal halini paylaştı.

Detaylar bu içeriğimizde:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepki Çekti

11. Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepki Çekti

Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, mezuniyet kıyafeti ve makyajıyla epey eleştirilmişti. Konu hakkında konuşan Beren Gökyıldız, bu sefer de açıklamasıyla tepki çekti.

Detaylar bu içeriğimizde:

12. Gülşah Saraçoğlu Yüz Nakli Yaptırdı

12. Gülşah Saraçoğlu Yüz Nakli Yaptırdı

Yüz nakli yaptırıp bambaşka birine dönüşen modacı Gülşah Saraçoğlu, son halini paylaştı. Görenler gördüklerine resmen inanamadı.

Detaylar bu içeriğimizde:

13. Ata Demirer, Esnafla Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı

13. Ata Demirer, Esnafla Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı

Bozcaada'da sakin hayatın tadını çıkaran Ata Demirer, perşembe pazarında esnafla yaşadığı olayı anlattı. Küplere binen Ata Demirer, ülkenin geldiği hale sitem etti.

Detaylar bu içeriğimizde:

14. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Tatilinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

14. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Tatilinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz aylarda The Orient Express, diğer adıyla Şark Ekspresi'nde tatile çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ödediği miktar ortaya çıktı. Ağızlar açık kaldı!

Detaylar bu içeriğimizde:

15. Danla Bilic'in Vücudundan Çıkarılan Dolgu Miktarı Şoke Etti!

15. Danla Bilic'in Vücudundan Çıkarılan Dolgu Miktarı Şoke Etti!

Geçtiğimiz günlerde takipçilerini 'Dolgu yaptırmayın yalvarırım' diyerek uyaran Danla Bilic, dördüncü dolgu temizleme ameliyatından çıktı. Vücudundan çıkarılan dolgu miktarını paylaşan Danla Bilic, şoka soktu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar bu içeriğimizde:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın