26-28 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Murat Övüç, Gelinine Kilolarca Altın Taktı!
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2. Mehmet Aslantuğ Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
3. Usta Sanatçı İlhan Şeşen Vefat Etti
4. Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu, Kylie Jenner'la Ortak Oldu
5. Demet Özdemir, Hayranının Acısına Kayıtsız Kalamadı
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6. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'e Rest Çekti
7. Pınar Deniz Evlilikten 8 Ay Sonra Değişikliğe Gitti
8. Yasemin Özilhan, 13 Yaşındaki Kızının Son Halini Paylaştı
9. Mine Tugay, Pozuyla Yıllara Meydan Okuduğunu Kanıtladı
10. Melike Şahin Filtresiz, Makyajsız Halini Paylaştı
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11. Beren Gökyıldız Açıklamasıyla Tepki Çekti
12. Gülşah Saraçoğlu Yüz Nakli Yaptırdı
13. Ata Demirer, Esnafla Yaşadığı Akılalmaz Olayı Anlattı
14. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Tatilinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
15. Danla Bilic'in Vücudundan Çıkarılan Dolgu Miktarı Şoke Etti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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