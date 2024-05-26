26 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Aleyna Tilki uzun yıllardır göz önünde olan isimlerden bildiğiniz gibi. Genç yaşında ünlü olmasının verdiği bazı problemlerle karşı karşıya kaldığını bildiğimiz Aleyna, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2. 77. Cannes Film Festivali sayısız Türk ismi ağırladı. Her gün gelen yeni bir "Cannes'a katıldı" haberi magazini takip edenleri bıktırmaya başladığı dönemde CZN Burak'ın da kırmızı halıda yürüdüğünü gördük. Dalga konusu olan CZN Burak, gelen yorumlara isyan ederek "Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama yine de beğenmiyorlar." dedi.
3. Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, Cannes'ta boy gösteren isimlerden biri oldu. Yalan Dünya dizisinin Tülay'ı kadar leopara doyuran elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Sezen, eleştirilerden nasibini almadan geçmedi tabii ki. Dönüşte Esra Dermancıoğlu'nun sözleri hatırlatılan Melis Sezen, "Lotus önemli" dedi.
4. Hayvanları Koruma Kanunu ile sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme gündeme geldi. 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulma teklifi, ülke gündeminde tartışmaya yol açtı. Birçok ünlü isimden bu yasaya tepki yükselirken Oğuzhan Uğur da görüşlerini uzun uzun belirtenlerden oldu.
5. Sabancı ailesinin ilk gelini Nazlı Sabancı, magazin dünyasının da sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gerek müstakbel eltisi Hande Erçel'le ilişkisi olsun, gerek kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya olan sevgisi olsun sık sık adından bahsediyoruz. Son olarak arkadaşı Sima Tarkan'ın nişanından pozlarını yayınlayan Nazlı Sabancı, kendini yine takipçilerine beğendiremedi!
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6. Bir neslin hayranı olarak peşinden sürüklendiği Teoman, şarkıcılığı bıraktım, bırakıyorum, geri dönüyorum derken sahnelerden kopamadı. Konserlerine devam eden Teoman'ı yıllar sonra izlemeye giden gazeteci Eda Solmaz, kendisine performansının kötü olduğunu söyleyince aldığı cevabı paylaştı. Teomanın sözleri bizi dumur etti!
7. Sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftlerinden biri Pelin Akil ve Anıl Altan bildiğiniz gibi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlenmiş ve çocuklarını kucaklarına almıştı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen çift bu durumu reddetmişti. Pelin Akil'in ardından Anıl Altan da boşanma iddialarına karşı yorumunu esirgemedi.
8. Dilan Polat Kasım ayından beri cezaevinde bildiğiniz gibi. Dosyaya ve davaya dair pek çok konu gündeme gelirken, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi tahliye iddialarını güçlendirmişti. Medyaradar'da yer alan habere göre; Elif Laçin, Dilan Polat'ın Pazartesi günü tahliye olacağını iddia etti!
9. 77. Cannes Film Festivali'nde sayısız ünlü isim gördük. Türk oyuncuların, şarkıcıların ve fenomenlerin akın ettiği festivale katılan isimlerden biri de Hande Erçel'di. Sevgilisi Hakan Sabancı ile Amfar adlı vakfın galasına katılan Erçel'in galada kişi başına ödediği ücret dudak uçuklattı.
10. Sosyal medya fenomeni Mika Raun, yüzünü bir türlü göstermediği ama aşkından öldüğü sevgilisiyle gelinlik provasına gitti! Yanlış okumadınız... Gelinlik provasındaki hallerini paylaşan Mika'ya sosyal medyada yorum yağdı!
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11. Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, neye uğradığını şaşırdı. Gittiği her ülkede kalabalığın ilgisinde boğulmasına alışık olduğumuz ünlü oyuncu, bu sefer büyük izdiham yarattı!
12. Estetikleri, verdiği cilt bakım önerileri bir yana hemen hemen her hafta tuhaf sahne şovlarıyla gündem olan Selen Görgüzel, yine dillere düştü. Bu sefer dansının yanında kıyafeti de topa tutuldu!
13. Polemikleri ve oldukça tepki çeken açıklamalarıyla meşhur Tuğba Ekinci, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Ne zaman ne diyeceğini hiç kestiremediğimiz Ekinci, bu sefer de kırk yıl düşünsek akla gelmeyecek Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural'la ilgili şoke eden bir iddiada bulundu...
14. Geçtiğimiz günlerde riskli bir doğumun ardından ilk kızları Mira Milena'yı kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hem çekirdek aile pozu hem de kızlarına ilk mesaj geldi!
15. Şimdilerde gündem olmadığı bir gün dahi olmayan Hande Erçel'in 2015'te ilk şöhret olduğu zamanlarda çektirdiği video yeniden gündem oldu! Erçel'in ünlülüğünü kullanarak trafiği durdurabileceğini sandığı anlar "nereden nereye!" dedirtti.
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16. Birkaç ay önce güzel kızı Elay'ı sevenleriyle tanıştıran Aslı Enver, minik kızının yeni bir pozunu paylaştı! Elay'ın camın arkasından annesine el sallayan halleri sosyal medya kullanıcılarının kalbini derinden fethetti!
17. Her sene Monako'da düzenlenen Formula 1 organizasyonu Grand Prix de Monaco'ya Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş katıldı! Bir araya gelen ve hepsi birbirinden havalı pozlar paylaşan dörtlünün karizması olay oldu!
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