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Yaşam
240 Kilometre Boyunca Tek Bir Viraj Yok

240 Kilometre Boyunca Tek Bir Viraj Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 12:09
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Suudi Arabistan'daki 10 numaralı otoyol, ülkenin güneybatısındaki Al Darb ile doğudaki Al Batha'yı birbirine bağlıyor. Toplam uzunluğu 1.474 kilometreyi bulan otoyolun en ünlü kısmı ise çölün içinden geçen 240 kilometrelik bölüm. Yol bu mesafe boyunca tek bir viraj bile yapmıyor.

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Yol aslında kral için yapılmıştı

Yol aslında kral için yapılmıştı

Otoyolun düz bölümü, Rub al Hali Çölü'nün içinden geçiyor. Yolun ilk olarak Kral Fahd için özel bir yol olarak yapıldığı biliniyor. Yol daha sonra halkın kullanımına açıldı ve dünyanın en uzun düz yolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Otoyol bugün oldukça yoğun kullanılıyor. Yolu en çok, ülkenin bir ucundan diğerine yük taşıyan kamyonlar tercih ediyor.

Dünyanın en sıkıcı yolu olarak da anılıyor

Dünyanın en sıkıcı yolu olarak da anılıyor

Haradh bölgesinden başlayan düz bölüm, Basra Körfezi kıyısındaki Al Batha'ya yaklaşırken ilk kez hafifçe kıvrılıyor. Guinness kayıtlarına göre düz bölümün tamamını geçmek yaklaşık 2 saat sürüyor. Yol boyunca neredeyse hiç eğim yok, çevrede de göz alabildiğine kum uzanıyor. Hiç viraj olmaması ve değişmeyen manzara yüzünden yola 'dünyanın en sıkıcı yolu' deniyor.

Rekor daha önce Avustralya'daki Eyre Otoyolu'nun yaklaşık 146 kilometrelik düz bölümüne aitti. Eyre Otoyolu'ndaki bölüm bugün hala Avustralya'nın en uzun düz yolu olarak biliniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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