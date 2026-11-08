240 Kilometre Boyunca Tek Bir Viraj Yok

Otoyolun düz bölümü, Rub al Hali Çölü'nün içinden geçiyor. Yolun ilk olarak Kral Fahd için özel bir yol olarak yapıldığı biliniyor. Yol daha sonra halkın kullanımına açıldı ve dünyanın en uzun düz yolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Otoyol bugün oldukça yoğun kullanılıyor. Yolu en çok, ülkenin bir ucundan diğerine yük taşıyan kamyonlar tercih ediyor.