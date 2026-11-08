240 Kilometre Boyunca Tek Bir Viraj Yok
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Suudi Arabistan'daki 10 numaralı otoyol, ülkenin güneybatısındaki Al Darb ile doğudaki Al Batha'yı birbirine bağlıyor. Toplam uzunluğu 1.474 kilometreyi bulan otoyolun en ünlü kısmı ise çölün içinden geçen 240 kilometrelik bölüm. Yol bu mesafe boyunca tek bir viraj bile yapmıyor.
Yol aslında kral için yapılmıştı
Dünyanın en sıkıcı yolu olarak da anılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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