23 Nisan Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü? 23 Nisan'da Okullar Tatil mi, Kaç Gün Tatil?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:34

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecan başladı. Her yıl törenlerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından resmi tatil mi diye araştırılıyor. Öğrenciler bu özel günü sabırsızlıkla bekliyor.

Peki 23 Nisan resmi tatil mi, hangi gün? 23 Nisan'da üniversiteler kapalı mı, okullar tatil mi?

23 Nisan Resmi Tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümüne denk gelen bu özel gün, aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olma özelliği taşır. Bu nedenle ülkemizin en önemli günleri arasındadır. 

23 Nisan resmi tatildir ve hem okullar hem de resmi kurumlar kapalıdır.

23 Nisan'da Hangi Kurumlar Kapalı, Okullar Tatil mi?

23 Nisan'da okullar tatildir. Bu sene 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor ve okullarda 1 gün gün tatil yapılacak. 

Kamu kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer resmi daireler kapalı olacak.

Bankalar ve Borsa: 23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek, Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı olurken, acil servisler kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

23 Nisan Kaç Gün Tatil?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Bu nedenle 23 Nisan bir gün tatildir.

Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
