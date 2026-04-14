article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Hediye
, Elektronik
, Ev Yaşam
23 Nisan Çocuk Bayramı’na Özel: Minikleri ve Gençleri Mutluluktan Havaya Uçuracak Hediye Rehberi!

Sena YİĞİT
14.04.2026 - 21:39

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramda, hayatımızdaki en değerli varlıkları sevindirmenin tam zamanı! Teknolojiden kutu oyunlarına, bilim setlerinden en havalı terliklere kadar her zevke ve yaşa hitap eden bir seçki hazırladık. İşte 23 Nisan’da miniklerin gözlerini ışıldatacak o şahane hediyeler:

Bu içerik 14.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuşan ve Dans Eden Bir Dost: Furby Mor İnteraktif Pelüş!

Çocukların en yakın arkadaşı olmaya aday! İnteraktif özellikleri ve sevimli mor rengiyle bu Furby, çocuklarla iletişim kuruyor, dans ediyor ve onlara yepyeni bir dünya sunuyor. Eğlenceli karakteriyle bu bayramın neşe kaynağı o olacak.

Furby Mor İnteraktif Pelüş Oyuncak

Eğlence ve Teknoloji Bir Arada: iPad 11 inç Liquid Retina!

Ders çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı! A16 çipli iPad, 11 inçlik muazzam ekranı ve 128 GB hafızasıyla hem oyun oynamak hem de ders videoları izlemek için ideal. Gümüş renginin şıklığı ve tüm gün süren pil ömrüyle çocukların elinden düşmeyecek.

Apple iPad 11 inç (128 GB, Wi-Fi 6)

Dengeyi Koru, Eğlenceyi Yakala: Kurbağa Denge Oyunu!

Ailece oynanacak, kahkahası bol bir kutu oyunu! Denge ağacının üzerine kurbağaları düşürmeden yerleştirmeye çalışırken çocuklar hem strateji geliştirecek hem de el-göz koordinasyonlarını güçlendirecekler.

Thinkmaster Kurbağa Denge Ağacı Oyunu

Hız ve Heyecan Tutkunlarına: Hot Wheels Ultimate T-Rex Tır!

Bir tıra bakıyorsunuz ama o dev bir T-Rex'e dönüşüyor! Işıklı ve sesli bu set, 20'den fazla arabayı depolayabilen devasa alanı ve yarış pistiyle Hot Wheels hayranı çocukların hayallerini süslüyor. Bayramın en heyecanlı oyunu başlıyor!

Hot Wheels Şehri Ultimate T-Rex Tır

Baharın En Rahat Adımı: Crocs Crocband Clog Çocuk Terlik!

Çocukların hem sokakta hem parkta vazgeçilmezi! Crocs konforu, dayanıklı yapısı ve ikonik tasarımıyla 23 Nisan neşesine eşlik ediyor. Kolay temizlenebilir olmasıyla annelerin, rahatlığıyla çocukların favorisi.

Crocs Crocband Clog T Unisex Çocuk Terlik

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçük Bilim İnsanlarına: Clementoni Sabun Laboratuvarı!

Eğlenirken öğrenme vakti! Kendi renkli ve mis kokulu sabunlarını tasarlayan çocuklar, bilimin büyüleyici dünyasıyla tanışıyor. Sabun yapımıyla el becerilerini geliştiren bu set, meraklı zihinler için harika bir keşif alanı.

Clementoni Bilim ve Oyun - Sabun Laboratuvarı

Geleceğin Dehaları İçin: Apple 13 inç MacBook Neo!

Eğitim hayatında devrim yaratacak bir hediye! Yeni nesil A18 Pro çip ve Apple Intelligence (yapay zeka) desteğiyle tasarlanan bu MacBook Neo, çocukların ve gençlerin yaratıcılığını zirveye taşıyacak. Liquid Retina ekranı ve hafif tasarımıyla okul projelerinin en güçlü ortağı.

Apple 13 inç MacBook Neo Laptop (A18 Pro Çip)

Gelişimi Destekleyen Sevimli Dost: Köpekçiğin Kız Kardeşi!

Bebekler için eğitici ve müzikli bir kucak dolusu sevgi! Fisher-Price'ın yaşa göre gelişim teknolojisiyle hazırlanan bu pembe pelüş, şarkılar ve kelimelerle miniklerin ilk öğrenme sürecine eşlik ediyor.

Fisher-Price Eğlen ve Öğren Köpekçiğin Kız Kardeşi

Büyülü Bir Dünyanın Kapısı: Harry Potter ve Felsefe Taşı!

Okuma alışkanlığı kazandıracak en sürükleyici hediye! Harry Potter serisinin ilk kitabı, çocukları Hogwarts'ın gizemli dünyasına davet ediyor. Hayal gücünü geliştiren bu kült eser, bir çocuğun kütüphanesindeki en özel parça olacak.

Harry Potter - Philosopher Stone

Açık Hava Kahramanı: Pilsan Active Römorklu Traktör!

Pedal çevirmenin en eğlenceli yolu! Römorklu yapısıyla çocukların bahçede veya parkta eşyalarını taşıyabileceği bu kırmızı traktör, fiziksel gelişimi desteklerken oyun saatlerini tam bir maceraya dönüştürüyor.

Pilsan Active Traktör Römorklu Pedallı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşınabilir Eğlence: Samsung Galaxy Tab A11!

Hafif, şık ve güçlü! 8.7 inçlik boyutuyla küçük ellere tam uyum sağlayan Galaxy Tab A11, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla çocukların çizim yapması ve eğitici uygulamaları keşfetmesi için harika bir seçenek.

Samsung Galaxy Tab A11 Android Tablet

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın