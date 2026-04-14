21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
14.04.2026 - 15:47

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Yörsan Yayık Tereyağı 1000 gr 579 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 79 TL

  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 359 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 119,50 TL

  • Peynir Atölyesi Sepet Peyniri 149 TL

  • Yeşilada Izgara Peyniri 250 gr 84,50 TL

  • Sancak Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 gr 79,50 TL

  • Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 gr 135 TL

  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 37,50 TL

  • Activia Çilekli ve Sade Yoğurt 400 gr 62,50 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Yörsan Laktozsuz Süt 1 Litre 47,50 TL

  • Yörsan Ayran 1,5 Litre 57,50 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 79,50 TL

  • İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 47,50 TL

  • Namet Dana Macar Salam 150 gr 85 TL

  • Pınar Hindi Salam 900 gr 139 TL

  • Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 599 TL

  • Gedik Piliç Schnitzel 1000 gr 129 TL

  • Alsancak Unlu Mamüller Ispanaklı Labneli Poğaça 240 gr 129 TL

  • Erpiliç Piliç Sarma 89 TL

  • Akşeker Dana Döner 500 gr 319 TL

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 gr 139 TL

Krem Şanti 3x72 gr 89 TL

  • Dark Kakao 100 gr 99,50 TL

  • Dr. Oetker 5’li Pembe Pudra Şekeri 5x15 gr 29,50 TL

  • Dr. Oetker 2’li Jelatin 6 gr 20,50 TL

  • Dr. Oetker Kakaolu Pastacı Kreması 144 gr 26 TL

  • Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 25 TL

  • Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 21,50 TL

  • Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml 55 TL

  • Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 83,50 TL

  • Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 44,50 TL

  • Dr. Oetker Şekerli Vanilin 32,50 TL

  • Dr.Oetker Tiramisu Yap 91 gr 33,50 TL

  • Dr.Oetker 3'lü Puding 95 TL

  • Doğa Esmer Toz Esmer Küp Şeker 500 gr 59,50 TL

  • Mumsan Pasta Mum Çeşitleri 45 TL

  • Rem Siyah Zeytin 1000 gr 149 TL

  • Tamek Domates Salçası 700 gr 55 TL

  • Lokman Çilek Reçeli 1000 gr 99 TL

  • Lokman Reçel Çeşitleri 380 gr 39,50 TL

  • Arbella Makarna Çeşitleri 22,50 TL

  • Yenikavaklıdere Sirke Çeşitleri 45 TL

  • Tat Zeytinyağlı Yaprak Sarma 200 gr 79,50 TL

  • Duru Yulaf Ezmesi 200 gr 44 TL

  • Calve Cheetos Peynir Aromalı Sos 240 gr 77,50 TL

  • Sana Kremisos Kremalı Sos Çeşitleri 69,50 TL

  • PastaVilla Junior Sevimli Rakamlar Makarnası 350 gr 25 TL

  • Esmergil Baharat Çeşitleri 39,50 TL

Haribo Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 250 gr 69 TL

  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr 198 TL

  • Bebeto Pick & Mix Marshmallow Yumuşak Şeker 650 gr 149 TL

  • Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 349 TL

  • Nutbari Kakaolu Fındık Kreması Grissini 52 gr 17 TL

  • Boombastic Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 gr 59 TL

  • Kinder Sürpriz Yumurta 20 gr 44 TL

  • Nestle Nesquik Bol Sütlü Mini Çikolata 33 gr 45 TL

  • Yaban Mersinli Yoğurtlu Süt Burger 35 gr 18,25 TL

  • Centro Sütlü Fındık Kremalı Gofret 12x20 gr 59 TL

  • Altınbaşak Taco Aromalı Kinoalı Kraker 120 gr 44 TL

  • Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL

  • Papita Çilek Soslu Kakao Kaplamalı Donut 40 gr 11 TL

  • Papita Çikolata Kaplı Vişneli Browni 40 gr 13 TL

  • Papita Party Drajeli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 gr 65 TL

  • Luppo Vişneli Mini Islak Kek Brownie 9x18 gr 49 TL

  • Luppo Bitter Çikolatalı Portakallı Sandviç Kek 8x23 gr 65 TL

  • Biscolata Pia Limon Jöleli Beyaz Çikolatalı Kek 100 gr 45 TL

  • Ozmo Hoppo Çilekli Krema Dolgulu Bisküvi 40 gr 21 TL

  • Ozmo Dino Oyuncaklı Çikolata 18 gr 35 TL

  • Ozmo Farm Tahıl Patlaklı Sütlü Çikolatalı Gofret 90 gr 45 TL

  • Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 gr 85 TL

  • Nutymax Extra Fındık Parçacıklı Gofret 40 gr 29,50 TL

  • Greta Zeytinli Dağ Kekikli Kraker 4x30 gr 45 TL

  • Biscolata Veni Fındık Kremalı Gofret 110 gr 35 TL

Gabby's Dollhouse Simli Vücut Spreyi 150 ml 79 TL

  • Gabby's Dollhouse Parfüm 50 ml 109 TL

  • Gabby's Dollhouse Deodorant 100 ml 59 TL

  • Gabby's Dollhouse Oje Seti 299 TL

  • Gabby's Dollhouse Dudak Balmı Set 169 TL

  • Gabby's Dollhouse Dudak Parlatıcı Seti 229 TL

  • Gabby's Dollhouse Charmlı Gloss 179 TL

  • Gabby's Dollhouse Charmlı Makyaj Çantası 199 TL

  • Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti 299 TL

  • Gabby's Dollhouse Oyun Evi 999 TL

  • Gabby's Dollhouse Pullu Makyaj Çantası 259 TL

  • Gabby's Dollhouse Renkli Makyaj Çantası 159 TL

  • Gabby's Dollhouse Kolye ve Bileklik Seti 229 TL

  • Gabby's Dollhouse Lastik Toka Seti 89 TL

  • Gabby's Dollhouse Taç ve Toka Seti 99 TL

  • Gabby's Dollhouse Katlanabilir Aynalı Tarak 99 TL

  • Gabby's Dollhouse Tırnak Makası 79 TL

  • Gabby's Dollhouse Takma Tırnak 119 TL

  • Gabby's Dollhouse Diş Fırçası Çocuk 59 TL

  • Gabby's Dollhouse Islak Mendil 49 TL

  • Gabby's Dollhouse Yara Bandı 22,50 TL

  • Gabby's Dollhouse Anahtarlık Çeşitleri 59 TL

  • Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Soket Çorap 29 TL

  • Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Slip 105 TL

  • Gabby's Dollhouse Kız Çocuk Atlet 209 TL

  • Colgate Çocuk Diş Macunu Dr.Rabbit 59 TL

  • Agubaby Bebek Şampuanı 500 ml 79 TL

  • Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

  • Naturalove Mini Çek Al Mendil 35 TL

  • Bebek Bezi Aylık Paket 349 TL

  • Lionesse Bebek Tırnak Makası 39 TL

  • Babysch Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 179 TL

  • Bebedor Banyo Süngeri 59 TL

  • Gabby's Dollhouse Saç Bandı ve Bileklik 139 TL

22 Nisan Çarşamba BİM Kataloğu

