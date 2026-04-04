Kitapseverlerin Mart Ayında En Çok Okuduğu 12 Kitap

Sena YİĞİT
05.04.2026 - 00:35

Mart ayı, dışarıda yağmurlar yağarken bir köşeye kıvrılıp sayfalara gömülmek için mükemmel bir aydı. Bu ay listemizde bilim kurgunun dâhisi Andy Weir'den, antik çağın bilgeliğini sunan Seneca'ya; Booker Ödülü finalisti yeni eserlerden, insanın varoluşsal sancılarına ışık tutan kült kitaplara kadar yok yok. İşte Mart ayının kitap kulüplerini ve sepetlerini sallayan o efsane listesi:

Geleceğin Kurtuluşu Senin Elinde: Kurtuluş Projesi - Andy Weir

Marslı'nın yazarından yine soluksuz bir macera! Tek başına dev bir uzay gemisinde uyanan ve insanlığı kurtarması gereken bir adamın hikayesi... Bilim kurguyu hem eğlenceli hem de bilimsel temellere dayandıran bu eser, Mart ayının açık ara en çok satan ve okunan romanı oldu.

Antik Bilgelikle Tanışın: Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca

Zamanın hızla akıp gittiği bugünlerde, binlerce yıl öncesinden gelen bir ses bize durmamızı söylüyor. Stoacı düşünür Seneca, yaşamın kısalığından yakınmak yerine onu nasıl dolu dolu yaşayacağımızı anlatıyor. Mart ayında 'kendine dönmek' isteyenlerin başucu kitabıydı.

Hayata Tutunma Rehberi: İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

Toplama kamplarında hayatta kalmayı başaran psikiyatr Frankl, en zor şartlarda bile insanı ayakta tutan şeyin 'anlam' olduğunu kanıtlıyor. Mart ayında umuda ve anlama ihtiyaç duyan herkesin ortak durağı bu kült eser oldu.

Stratejinin Kitabı: Savaş Sanatı - Sun Zi

Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi'nin vazgeçilmezi! Sadece savaş alanında değil, iş dünyasında ve ikili ilişkilerde de yol gösteren bu binlerce yıllık strateji rehberi, Mart ayında yine listelerin zirvesindeydi.

Geceyle Gelen Yüzleşme: Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

Uykusuz bir gece, bir baba ve bir oğul... Marsilya sokaklarında sabaha kadar süren bu yolculuk, aile bağlarını ve geçmişi masaya yatırıyor. Sessiz ama derinden etkileyen hikayeler sevenler için Mart ayının keşfi oldu.

Ödüllü Bir Modern Anlatı: Seçmeler - Katie Kitamura

2025 Booker Ödülü Finalisti olan bu eser, Mart ayında edebiyat dünyasının en çok konuştuğu kitaptı. Kimlik, dil ve aidiyet üzerine kurulan bu derinlikli anlatı, seçkin bir okuma deneyimi arayanların favorisi.

Geçmişe Dokunmak: Dokunmadan - Nermin Yıldırım

Nermin Yıldırım’ın ustalıklı kalemiyle, kahramanımız Adalet'in kendi geçmişine ve 'dokunmadığı' anılara yaptığı yolculuk... Türk edebiyatının Mart ayındaki en parlak yıldızlarından biri olan bu roman, kalbinize dokunacak.

Küçük Anların Büyüsü: Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

Melisa Kesmez, gündelik hayatın içindeki o küçük ama devasa anları, kırılmaları ve yeniden çiçeklenmeleri anlatıyor. Öykü sevenlerin Mart ayında elinden düşürmediği bu kitap, ruhunuza bir bahar dalı gibi gelecek.

Hayatınızı Değiştirecek O Kitap: Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

'Aradığınız şeyi bulabildiniz mi?' diye soran gizemli bir kütüphaneci ve onun tavsiye ettiği, ilk bakışta alakasız görünen ama okuyanın hayatını tam kalbinden değiştiren kitaplar... Japon edebiyatının o zarif ve umut dolu dokunuşunu taşıyan bu roman, Mart ayında 'yeni bir başlangıç' arayanların favorisi oldu.

Beynin Karanlık Dehlizlerine Yolculuk: Arachnoid Mater - Serkan Karaismailoğlu

Serkan Karaismailoğlu, karmaşık nörobilim konularını yine o kendine has, eğlenceli ve akıcı diliyle anlatıyor. Beynimizin koruyucu zarlarından biri olan 'Arachnoid Mater' üzerinden insan doğasını, kararlarımızı ve davranışlarımızı sorgulatan bu eser, Mart ayında bilim meraklılarının elinden düşürmediği bir rehber oldu.

Beş Duyunun Ötesine Yolculuk: Muazzam Dünya - Ed Yong

Doğayı ve hayvanların dünyayı nasıl algıladığını hiç böyle görmediniz! Pulitzer ödüllü Ed Yong, bizi duyularımızın ötesine, muazzam bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Mart ayında ufku genişletmek isteyenlerin bir numaralı kurgu dışı tercihiydi.

Kısa Ömürlere Derin Bakış: Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Varoluşçu psikoterapinin efsane ismi Yalom, hastalarının hikayeleri üzerinden ölümle, yaşamla ve kayıpla nasıl başa çıkacağımızı anlatıyor. Mart ayında içsel bir keşfe çıkanların rehberi olan bu eser, derin bir huzur vaat ediyor.

