onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
21 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu.

Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu. İmamoğlu yarın saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

CHP, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

CHP, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiliye dayanarak tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi ilan ederiz.”

Özel, 'Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı' ifadelerini kullandı.

Kurultay tarihi 6 Nisan 2025 olarak açıklandı.

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı.

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlamasıyla İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın 2. duruşması bugün görüldü. Davada karar çıktı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı adımı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı adımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Programda nevruz ateşini yakan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 21 Mart'ın bayram olarak ilan edileceğine dair yeşil ışık yakarak '21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah' dedi.

İstanbul Valiliği'nden Saraçhane kararı.

İstanbul Valiliği'nden Saraçhane kararı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''sokağa çıkın' çağrısını bugün de yineledi. Çağrının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'e eylem yasağı getirildi. Bu önlemlere İstanbul Valiliği, ek önlemler aldı.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tahliye edildi.

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tahliye edildi.

Fenerbahçe'nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ve eziyet etmişti.  20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edilen Cem Gölbaşı için tahliye kararı verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da hareketlilik sürüyor. Borsa bugün bir kez daha devre kesti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da hareketlilik sürüyor. Borsa bugün bir kez daha devre kesti.

Borsada yaşanan düşüş bir türlü önlenemiyor. Borsada kayıpların yüzde 7'i aşmasının ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesti. Kayıpların devam etmesiyle birlikte borsa, 11.27 itibarıyla yeniden devre kesti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması Türkiye’nin dört bir yanında büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından sokaklar dolup taştı, hem büyükşehirlerde hem üniversite kampüslerinde binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı. 

Sosyal medyada da adeta bir dayanışma zinciri oluştu. Ünlü isimler tek tek açıklamalar yaparak yaşananlara tepki gösterdi. 

Bu isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın ilk gün sessiz kalması dikkat çekse de, daha sonra yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet.

Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ardından hakkında gözaltı kararı verilmesi toplumda tepkilere sebep olmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki emekli Metiner Gündoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etmek için ilginç bir eyleme imza attı. Gündoğdu, her gün sabah erken saatlerde Kağıthane'den bisikletiyle İmamoğlu ailesinin yaşadığı konutun önüne giderek, hava kararana kadar 'nöbet' tutmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın