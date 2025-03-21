21 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
21 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu.
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CHP, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldı.
İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı adımı.
İstanbul Valiliği'nden Saraçhane kararı.
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Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı tahliye edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da hareketlilik sürüyor. Borsa bugün bir kez daha devre kesti.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu.
Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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