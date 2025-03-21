Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsmail Saymaz Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı
Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsmail Saymaz Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı
Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.
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Çarşamba sabahı yaşanan operasyon furyasında gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz hakkında karar verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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