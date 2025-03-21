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Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsmail Saymaz Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı

Gezi Parkı Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsmail Saymaz Ev Hapsi Şartıyla Serbest Bırakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 13:44 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 14:12

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Çarşamba sabahı yaşanan operasyon furyasında gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz hakkında karar verildi.

Çarşamba sabahı yaşanan operasyon furyasında gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail SaymazGezi Parkı olaylarının sanıklarıyla irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Yapılan işlemlerin ardından gazeteci İsmail Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki suçlamalar nelerdi?

Gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki suçlamalar nelerdi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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