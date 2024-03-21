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21 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

21 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 08:15

21 Mart Perşembe günü TV yayın akışında yer alacak içerikler araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ile birlikte iftar ve sahur özel programların yayın akışında yerini almasıyla, dizilerin yayın saatleri de seyirci tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Mart Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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21 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

21 Mart Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Sıra Sende

  • 13:30 Kül Masalı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:30 Ana Haber

  • 20:00 İddiaların Aksine

  • 20:05 Kül Masalı

  • 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

  • 03:50 Sahur Bereketi

21 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

21 Mart Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 23:15 Sıcak Koltuk

21 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

21 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:45 ATV Ana Haber

  • 19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

  • 20:00 Aldatmak

  • 00:20 Ateş Kuşları

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

21 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

21 Mart Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

  • 00:15 Gaddar

  • 02:45 Yaz Şarkısı

  • 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

21 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı

21 Mart Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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21 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

21 Mart Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

  • 00:15 Yan Oda

  • 02:30 Aramızda Kalsın

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

21 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

21 Mart Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

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