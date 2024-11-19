2030'larda Bu Hitleri Konuşacağız: 2020'lerin En Kaliteli 15 Hit Şarkısı
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2030'larda Bu Hitleri Konuşacağız: 2020'lerin En Kaliteli 15 Hit Şarkısı
2030'lara geldiğimizde hala bu şarkıları konuşacağız! 2020'lere damga vurduğunu şimdiden kabul ettiren şarklar bu listede.
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1. Mabel Matiz - Karakol
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2. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
3. Simge - Sevmek Yüzünden
4. Zeynep Bastık - Ara
5. Edis - Martılar
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6. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde
7. Melike Şahin - Diva Yorgun
8. Madrigal - Seni Dert Etmeler
9. Aleyna Tilki - Başıma Belasın
10. Sefo - Bilmem mi
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