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2030'larda Bu Hitleri Konuşacağız: 2020'lerin En Kaliteli 15 Hit Şarkısı

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etiket 2030'larda Bu Hitleri Konuşacağız: 2020'lerin En Kaliteli 15 Hit Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 22:03

2030'lara geldiğimizde hala bu şarkıları konuşacağız! 2020'lere damga vurduğunu şimdiden kabul ettiren şarklar bu listede.

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1. Mabel Matiz - Karakol

2. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

3. Simge - Sevmek Yüzünden

4. Zeynep Bastık - Ara

5. Edis - Martılar

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6. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde

7. Melike Şahin - Diva Yorgun

8. Madrigal - Seni Dert Etmeler

9. Aleyna Tilki - Başıma Belasın

10. Sefo - Bilmem mi

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11. Zerrin Özer - Basit Numaralar

12. Emir Can İğrek - Kor

13. Tan Taşçı - Yalan

14. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden

15. Sezen Aksu - Ben de Yoluma Giderim

Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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