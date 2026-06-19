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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.06.2026 - 00:35
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, bugün Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına Paraguay karşısında çıkacak. Ayrıca Brezilya, Almanya ve Hollanda gibi turnuvanın güçlü takımları da ikinci maçlarını oynayacak.

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Türkiye, 2026 Dünya Kupası’nda yine sahne alacak.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’nda yine sahne alacak.

İlk maçında Avustralya’ya mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan Türkiye, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak mücadeleyi kaybetmemiz hâlinde gruptan çıkma şansımızı da yitireceğiz.

Türkiye-Paraguay maçı, TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Turnuvanın sürpriz yapması muhtemel takımlarından Fas, İskoçya ile karşı karşıya gelirken, Brezilya ise kolay geçmesi beklenen maçta Haiti ile mücadele edecek.

Dünya Kupası’nda Hollanda ile İsveç, Türkiye saatiyle 20.00’de; Almanya ile Fildişi Sahili ise 23.00’te karşı karşıya gelecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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