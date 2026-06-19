2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İlk maçında Avustralya’ya mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan Türkiye, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak mücadeleyi kaybetmemiz hâlinde gruptan çıkma şansımızı da yitireceğiz.

Türkiye-Paraguay maçı, TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Turnuvanın sürpriz yapması muhtemel takımlarından Fas, İskoçya ile karşı karşıya gelirken, Brezilya ise kolay geçmesi beklenen maçta Haiti ile mücadele edecek.

Dünya Kupası’nda Hollanda ile İsveç, Türkiye saatiyle 20.00’de; Almanya ile Fildişi Sahili ise 23.00’te karşı karşıya gelecek.