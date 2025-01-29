2025'te Her Sabah Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Sen bize 2024'ün nasıl geçtiğini, 2025'ten ne beklediğini anlat. Biz de 2025'in her sabahı dinledikçe keyfini yerine getirecek o şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey testi çözmek ve sonucunu okumak. Hazırsan hadi başlıyoruz!