2025'te Her Sabah Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
2025'te Her Sabah Dinlemen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen bize 2024'ün nasıl geçtiğini, 2025'ten ne beklediğini anlat. Biz de 2025'in her sabahı dinledikçe keyfini yerine getirecek o şarkıyı söyleyelim. Yapman gereken tek şey testi çözmek ve sonucunu okumak. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. 2024'ü tek kelime ile betimleyecek olsan hangisini seçerdin?
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2. 2024'te daha çok ağladın mı yoksa daha çok güldün mü?
3. 2025'te erken mi uyanacaksın geç mi?
4. 2025'te tek hakkın var olacak ve her sabah aynı kahvaltıyı yapacaksın. Hangisini seçersin?
5. Hediye almayı mı daha çok seviyorsun hediye vermeyi mi?
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6. 2025'ten tek dilek hakkın var hangisini seçersin?
7. 2025'ten en büyük beklentin ne?
8. 2025'te spora başlamayı düşünüyor musun?
Senin modunu Agar Agar yükseltir!
Senin ihtiyacın olan Tamango!
Senin ihtiyacın olan Billie Eilish!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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