2024 Yazının En Unutulmaz Şarkıları: Bu Yaza Damga Vuran 13 Sanatçı
2024 Yazının En Unutulmaz Şarkıları: Bu Yaza Damga Vuran 13 Sanatçı
Bu yaza damga vuran şarkı ve şarkıcılardan bir liste hazırlamak istedik. İyi dinlemeleeeer!
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1. Gülşen - Bal
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2. Reynmen - Renklensin
3. Çakal - Damlarsın
4. Blok3 - Escobar
5. Mela Bedel - Ben Sana Gelemem
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6. Nu ft. Jo.Ke - Who Loves The Sun
7. Sefa - Kapalı Kapılar
8. Semicenk & Doğu Swag - Küle Dönmüşsün
9. Amo988 - Elini Ver
10. Omah Lay - Soso
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