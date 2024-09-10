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2024 Yazının En Unutulmaz Şarkıları: Bu Yaza Damga Vuran 13 Sanatçı

etiket 2024 Yazının En Unutulmaz Şarkıları: Bu Yaza Damga Vuran 13 Sanatçı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:38

Bu yaza damga vuran şarkı ve şarkıcılardan bir liste hazırlamak istedik. İyi dinlemeleeeer!

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1. Gülşen - Bal

2. Reynmen - Renklensin

3. Çakal - Damlarsın

4. Blok3 - Escobar

5. Mela Bedel - Ben Sana Gelemem

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6. Nu ft. Jo.Ke - Who Loves The Sun

7. Sefa - Kapalı Kapılar

8. Semicenk & Doğu Swag - Küle Dönmüşsün

9. Amo988 - Elini Ver

10. Omah Lay - Soso

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11. Tyla - Water

12. Tuğçe Kandemir - Aradan Çok Yıllar Geçti

13. KÖFN - Zar Zor

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