2024 Oscar Ödülleri Anma Töreninde Unutulan İsimler Olduğu İçin 'Saygısız' ve 'Rezil' Damgası Vurdular
2024 Oscar Ödülleri Anma Töreninde Unutulan İsimler Olduğu İçin 'Saygısız' ve 'Rezil' Damgası Vurdular
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
2024 Oscar, 96. Akademi Ödülleri'nin 'In Memoriam' yani, 'Anma Bölümü'nde yer alan Matthew Perry'i gören hayranları gözyaşlarına boğuldu. Sadece meşhur Friends dizisinin Chandler'ı değil aynı zamanda Brooklyn Nine-Nine dizisinin Captain Holt'u da Memoriam'da yer aldı. Ancak bazı yakın zamanda vefat eden ünlülerin anılmaması ve çoğu isimlerin küçücük yazılması 'saygısızlık' olarak nitelendirildi. Detaylar👇
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Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinin küvetinde ölü bulunmuştu. Friends dizisindeki komik ve hayat dolu olarak bilinen Chandler karakterinden uzak bir şekilde depresyondaydı. Ölümü, sevenlerini çok üzmüştü.
Geçtiğimiz gece Oscar Ödülleri'nin Anma bölümünde ise, Andrea Bocelli ve oğlu Matteo sahneye çıkarak klasik "Time to Say Goodbye" isimli şarkıyı birlikte söylediler ve - Matthew Perry dahil - geçen yıl ölen birçok ünlüyü onurlandırdılar.
Akademi Ödülleri, Friends yıldızı Matthew Perry'i, Michael Gambon'u, Alan Arkin'i, Paul Reubens'i ve daha bir çok kaybettiğimiz yeteneği andı.
Performansta birçok dansçı, mavi takımlar ve elbiseler giymiş bir şekilde etrafta dönüyorlardı. Matthew Perry'nin yüzü ise ekranda belirince izleyenler gözyaşlarını tutamadı.
Bu Memoriam'da en sevilen komedi dizilerinden biri olan, Brooklyn Nine-Nine'nin yıldızı, Andre Braugher de yer aldı.
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Fakat bu tören, Suzanne Somers, Lance Reddick ve Angus Cloud gibi isimlerin atlandığı, izleyicilerin 'rahatsız edici' dans rutini nedeniyle ekrandaki isimleri okumakta zorlandığı bir 'rezillik' olarak nitelendirildi.
Bunun sebebi sadece isimlerin atlanması değildi anlayacağınız. İsimlerin küçücük yazılması, sahnede çok fazla hareket olması ve şarkıcılara odaklanılması bu törenin çoğu kişi tarafından saygısızlık olarak anlamasına sebep oldu. Yorumlar gecikmedi...
"Kaybettiğimiz insanlar arasında Matthew Perry'nin adının geçtiği o an beni benden aldı."
"Anma törenini izlerken."
"Anma bölümü sırasında dansçılara ihtiyaçları yoktu, çok dikkat dağıtıcıydı."
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"Raquel Welch, Suzanne Somers, Bob Barker, Tony Bennett, Burt Baccharach ve bu bölümde onurlandırılması gereken diğer pek çok kişi, sizi her zaman hatırlayacağız."
"Richard Lewis'i dahil ettikleri için mutluyum, ancak canlı performans ve 'Anısına' montajı birbirlerine uymuyorlar. Bize sadece yüzleri gösterin - yeterince büyük olsun ki isimlerini okuyabilelim."
"Şey, biraz... korkunç, sadece korkunç. Bir şey görmek için TV'nize 1948 yılındaki gibi gözlerinizi kısarak bakmak zorunda kalmamalısınız! Kamera çoğu zaman çok uzaktaydı."
"Oscar'ın 'Anısına' bölümünü berbat ettiği bir başka yıl daha."
"Bu şimdiye kadarki en kötü anma töreniydi! Ne kadar utanç verici! Kimi öne çıkarıp kimi çıkarmadıklarını anlayamadım. Olması gereken de bu değil mi?"
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"Çok küçük, çok hızlı geçti, utanç verici."
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