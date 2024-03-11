2024 Oscar Ödülleri Anma Töreninde Unutulan İsimler Olduğu İçin 'Saygısız' ve 'Rezil' Damgası Vurdular

2024 Oscar, 96. Akademi Ödülleri'nin 'In Memoriam' yani, 'Anma Bölümü'nde yer alan Matthew Perry'i gören hayranları gözyaşlarına boğuldu. Sadece meşhur Friends dizisinin Chandler'ı değil aynı zamanda Brooklyn Nine-Nine dizisinin Captain Holt'u da Memoriam'da yer aldı. Ancak bazı yakın zamanda vefat eden ünlülerin anılmaması ve çoğu isimlerin küçücük yazılması 'saygısızlık' olarak nitelendirildi. Detaylar👇