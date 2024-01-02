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2023'ün En Sevilen Yapımlarından Olan "The Last of Us" Dizisi Talihsiz Bir Rekor Kırdı

2023'ün En Sevilen Yapımlarından Olan "The Last of Us" Dizisi Talihsiz Bir Rekor Kırdı

dizi Disney Plus
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 11:22

2023 yılında büyük beğeni toplayan 'The Last of Us' dizisi, aynı yılın en çok korsan yoluyla izlenen dizisi olma ünvanını kazandı. Bu listeye yılın diğer sevilen birçok dizisi de eşlik etti. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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2023 yılında önemli bir başarıya imza atan "The Last of Us," HBO'nun aynı adlı popüler video oyunundan uyarlanan bir dizidir.

2023 yılında önemli bir başarıya imza atan "The Last of Us," HBO'nun aynı adlı popüler video oyunundan uyarlanan bir dizidir.

Joel ve Ellie'nin kıyamet sonrası Amerika'da geçen yolculuğunu anlatan dizi eleştirmenler tarafından sadık bir uyarlama olarak övgü aldı ve 2023'te prömiyer yapan en popüler yapımlardan biri oldu.

Joel ve Ellie'nin kıyamet sonrası Amerika'da geçen yolculuğunu anlatan dizi eleştirmenler tarafından sadık bir uyarlama olarak övgü aldı ve 2023'te prömiyer yapan en popüler yapımlardan biri oldu.

Ancak TorrentFreak'in raporuna göre 2023'te en çok izlenen korsan diziler listesinde "The Last of Us" zirveye oturdu.

Ancak TorrentFreak'in raporuna göre 2023'te en çok izlenen korsan diziler listesinde "The Last of Us" zirveye oturdu.

The Last of Us"ın ilk bölümü 15 Ocak'ta yayınlandı ve Disney+'ın popüler dizileri "The Mandalorian," "Loki," "Ahsoka" ve "Secret Invasion"ı takip ederek listeye liderlik etti.

The Last of Us"ın ilk bölümü 15 Ocak'ta yayınlandı ve Disney+'ın popüler dizileri "The Mandalorian," "Loki," "Ahsoka" ve "Secret Invasion"ı takip ederek listeye liderlik etti.

Apple TV+'ın "Silo" ve "Monarch: Legacy of Monsters" dizileri sırasıyla 6. ve 7. sıralarda yer aldı.

Apple TV+'ın "Silo" ve "Monarch: Legacy of Monsters" dizileri sırasıyla 6. ve 7. sıralarda yer aldı.
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Paramount+'ın Sylvester Stallone başrollü draması "Tulsa King" 8. sırada, Prime Video'nun süper kahraman dizisi "Gen V" 9. sırada ve Jason Sudeikis'in başrolünde olduğu 11 Emmy ödüllü "Ted Lasso" 10. sırada yer aldı.

Paramount+'ın Sylvester Stallone başrollü draması "Tulsa King" 8. sırada, Prime Video'nun süper kahraman dizisi "Gen V" 9. sırada ve Jason Sudeikis'in başrolünde olduğu 11 Emmy ödüllü "Ted Lasso" 10. sırada yer aldı.

"The Last of Us"ın ikinci sezon çekimleri ise 12 Şubat 2024'te Vancouver'da başlayıp 2025'in sonlarında yayınlanacak.

"The Last of Us"ın ikinci sezon çekimleri ise 12 Şubat 2024'te Vancouver'da başlayıp 2025'in sonlarında yayınlanacak.

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