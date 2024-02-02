2023'te En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
2023'te En Çok Dinlediğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
Herkesin sürekli yeniden oynattığı bir şarkı vardır...
Peki ya bu şarkı senin için hangisi?
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1. Genellikle hangi vakitlerde müzik dinliyorsun?
2. Peki ya bir şarkıdan sıkılman ne kadar vaktini alıyor?
3. Şarkı dinlerken sözlerine dikkat eder misin yoksa senin için önemli olan ritim mi?
4. Peki ya daha çok hareketli şarkılar mı dinliyorsun yoksa slow şarkılar mı?
5. Hangi acil durum olursa olsun telefonunu arabasına bağlamadan hareket edemeyenlerden misin?
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6. Sence eski müzikler mi yoksa popüler müzikler mi?
7. Son olarak, müziksiz yaşayabilir misin?
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