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2023'de Şarkılarıyla Çıkış Yapan Şarkıcıların Hafızamızdan Silinmeyecek 21 Parçası

etiket 2023'de Şarkılarıyla Çıkış Yapan Şarkıcıların Hafızamızdan Silinmeyecek 21 Parçası

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:35

Sanatçılar öyle şarkılar söylüyorlar ki adeta o şarkılarla hafızamıza kazınıyorlar ve yıllar geçse de sanatçıyı o şarkıyla hatırlıyoruz... 2023'ün enlerini de playstimizde topladık!

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1. Mert Demir - Ateşe Düştüm

2. BLOK3 - AFFETMEM

3. Borqy - Sağlam Kalça (Official Music Video)

4. seni o gökyüzüne ben koydum

5. Selin - FARKINDA DEĞİLDİN (Official Lyric Video)

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6. M Lisa - ELLERİM BOŞ

7. DEHA INC. & RECKOL - TALIBANA

8. KUM SAATİ

9. Kerem Keskin - Görmezden

10. Zor

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11. KANSU & balG - NADİR (SEN BİRAZ TEHLİKELİSİN) [Official Music Video]

12. Ozan Doğulu feat. Gülden & Bahadır Tatlıöz - Uzun Lafın Kısası

13. Selin - Yalancı Bahar (Official Audio)

14. Ate - Diğer Yarım (Official Video)

15. Semicenk feat. Doğu Swag - Pişman Değilim (prod. by Büken)

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16. KÖFN - Al Aramızdan (Official Video)

17. Şehinşah - DÜNYA'DAN ATLAS'A (Prod by Ferzanbeats)

18. Lil Zey - DEFOL (Music Video)

19. BLOK3 - YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI (OFFICAL VIDEO)

20. Ati242 - 25 (Official Audio)

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21. BLOK3 - N'APTIĞINI BİLMESEM DE

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