2023'de Şarkılarıyla Çıkış Yapan Şarkıcıların Hafızamızdan Silinmeyecek 21 Parçası
2023'de Şarkılarıyla Çıkış Yapan Şarkıcıların Hafızamızdan Silinmeyecek 21 Parçası
Sanatçılar öyle şarkılar söylüyorlar ki adeta o şarkılarla hafızamıza kazınıyorlar ve yıllar geçse de sanatçıyı o şarkıyla hatırlıyoruz... 2023'ün enlerini de playstimizde topladık!
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1. Mert Demir - Ateşe Düştüm
2. BLOK3 - AFFETMEM
3. Borqy - Sağlam Kalça (Official Music Video)
4. seni o gökyüzüne ben koydum
5. Selin - FARKINDA DEĞİLDİN (Official Lyric Video)
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6. M Lisa - ELLERİM BOŞ
7. DEHA INC. & RECKOL - TALIBANA
8. KUM SAATİ
9. Kerem Keskin - Görmezden
10. Zor
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11. KANSU & balG - NADİR (SEN BİRAZ TEHLİKELİSİN) [Official Music Video]
12. Ozan Doğulu feat. Gülden & Bahadır Tatlıöz - Uzun Lafın Kısası
13. Selin - Yalancı Bahar (Official Audio)
14. Ate - Diğer Yarım (Official Video)
15. Semicenk feat. Doğu Swag - Pişman Değilim (prod. by Büken)
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16. KÖFN - Al Aramızdan (Official Video)
17. Şehinşah - DÜNYA'DAN ATLAS'A (Prod by Ferzanbeats)
18. Lil Zey - DEFOL (Music Video)
19. BLOK3 - YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI (OFFICAL VIDEO)
20. Ati242 - 25 (Official Audio)
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21. BLOK3 - N'APTIĞINI BİLMESEM DE
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