2015 Yazında Dinlediğimiz Kıpır Kıpır Şarkılar

'Nasıl yani bu şarkılar çıkalı 10 yıl mı oldu?' demeden birkaç saniye önce size 'Evet!' diyoruz. 2015 yazında içimizi kıpır kıpır yapan, heyecandan öldüren, gençlik hevesimizi hatırlatacak o şarkılar bu listede. Bu şarkılar da olmasa n'apardık kim bilir!