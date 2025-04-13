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2015 Yazında Dinlediğimiz Kıpır Kıpır Şarkılar

etiket 2015 Yazında Dinlediğimiz Kıpır Kıpır Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 18:16

'Nasıl yani bu şarkılar çıkalı 10 yıl mı oldu?' demeden birkaç saniye önce size 'Evet!' diyoruz. 2015 yazında içimizi kıpır kıpır yapan, heyecandan öldüren, gençlik hevesimizi hatırlatacak o şarkılar bu listede. Bu şarkılar da olmasa n'apardık kim bilir!

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1. Ozan Doğulu ft. Ece Seçkin - Hoşuna mı Gidiyor

2. Hande Yener - Naber

3. Demet Akalın - Koltuk

4. Gülşen ft. Murat Boz - İltimas

5. Soner Sarıkabadayı - Kutsal Toprak

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6. Gökçe - Tuttu Fırlattı

7. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa

8. Tarkan - Yolla

9. Hadise - Prenses

10. Simge - Miş Miş

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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