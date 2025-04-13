2015 Yazında Dinlediğimiz Kıpır Kıpır Şarkılar
'Nasıl yani bu şarkılar çıkalı 10 yıl mı oldu?' demeden birkaç saniye önce size 'Evet!' diyoruz. 2015 yazında içimizi kıpır kıpır yapan, heyecandan öldüren, gençlik hevesimizi hatırlatacak o şarkılar bu listede. Bu şarkılar da olmasa n'apardık kim bilir!
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1. Ozan Doğulu ft. Ece Seçkin - Hoşuna mı Gidiyor
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2. Hande Yener - Naber
3. Demet Akalın - Koltuk
4. Gülşen ft. Murat Boz - İltimas
5. Soner Sarıkabadayı - Kutsal Toprak
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6. Gökçe - Tuttu Fırlattı
7. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
8. Tarkan - Yolla
9. Hadise - Prenses
10. Simge - Miş Miş
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