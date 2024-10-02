2014'te 20 TL'ye 10 Bitcoin Teklifiyle Dalga Geçen Adamın Facebook Paylaşımı 2024'te Gündem Oldu
2014'te 20 TL'ye 10 Bitcoin Teklifiyle Dalga Geçen Adamın Facebook Paylaşımı 2024'te Gündem Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde en büyük kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin birçok kişi ve yatırımcı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yıllar önce alınan Bitcoin’lerin değeri de şimdi milyonlarca lira ile ifade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014 yılında kendisine 20 TL karşılığında 10 Bitcoin teklif edildiğini söyleyen bir kullanıcının paylaşımı 2024 yılında sosyal medyada gündem oldu.
O dönemde "O kadar mal mıyım, beni kandıramaz'' diyen bu kullanıcı şimdi geçmişe dönüp bakınca muhtemelen bir dram yaşıyor.
Paylaşımın gündem olmasıyla mizahşörlerin yorumları da gecikmedi tabi:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın