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2014'te 20 TL'ye 10 Bitcoin Teklifiyle Dalga Geçen Adamın Facebook Paylaşımı 2024'te Gündem Oldu

2014'te 20 TL'ye 10 Bitcoin Teklifiyle Dalga Geçen Adamın Facebook Paylaşımı 2024'te Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 23:44 Son Güncelleme: 02.10.2024 - 23:48

2014 yılında yapılan bir Facebook paylaşımı, Bitcoin'in o zamanki değeri ile bugünkü değeri arasındaki farkı gözler önüne serdi.

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Günümüzde en büyük kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin birçok kişi ve yatırımcı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yıllar önce alınan Bitcoin’lerin değeri de şimdi milyonlarca lira ile ifade ediliyor.

Günümüzde en büyük kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin birçok kişi ve yatırımcı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yıllar önce alınan Bitcoin’lerin değeri de şimdi milyonlarca lira ile ifade ediliyor.

2014 yılında kendisine 20 TL karşılığında 10 Bitcoin teklif edildiğini söyleyen bir kullanıcının paylaşımı 2024 yılında sosyal medyada gündem oldu.

2014 yılında kendisine 20 TL karşılığında 10 Bitcoin teklif edildiğini söyleyen bir kullanıcının paylaşımı 2024 yılında sosyal medyada gündem oldu.

O dönemde "O kadar mal mıyım, beni kandıramaz'' diyen bu kullanıcı şimdi geçmişe dönüp bakınca muhtemelen bir dram yaşıyor.

O dönemde "O kadar mal mıyım, beni kandıramaz'' diyen bu kullanıcı şimdi geçmişe dönüp bakınca muhtemelen bir dram yaşıyor.

Paylaşımın gündem olmasıyla mizahşörlerin yorumları da gecikmedi tabi:

Paylaşımın gündem olmasıyla mizahşörlerin yorumları da gecikmedi tabi:
twitter.com

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