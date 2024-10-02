Yakın Arkadaşının Hem Nikah Şahidi Hem de Boşanma Avukatı Olan Kraliçe
Yakın Arkadaşının Hem Nikah Şahidi Hem de Boşanma Avukatı Olan Kraliçe
Sosyal medyada viral olan bir paylaşım, ''Arkadaş dediğin böyle günlerde belli olur'' dedirtti.
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Bir kadın yakın arkadaşının en mutlu gününde nikah şahidi oldu, ardından boşanma sürecinde onun avukatı olarak yanında yer aldı.
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Nikah şahidi olduğu anları ve boşanma dilekçesini de Twitter'da böyle paylaştı👇
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Paylaşımına ise kısa sürede yorum yağdı. Birçok kişi bu güçlü dostluğun örnek alınması gerektiğini belirtti. Gelsin yorumlar:
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