Eski Sevgilisinin Ölüm Haberini Alınca Dayanamayıp Ağlayan Kadına Kocasının Tepkisi Twitter'ı İkiye Böldü
Eski Sevgilisinin Ölüm Haberini Alınca Dayanamayıp Ağlayan Kadına Kocasının Tepkisi Twitter'ı İkiye Böldü
Twitter'da (X) bir kullanıcı, eski sevgilisinin ölüm haberini alan yengesinin ağladığını ve dayısının da bu duruma tepki gösterdiğini anlattı. Ardından da takipçilerine ''Siz dayımın yerinde olsaydınız ne yapardınız tepkiniz ne olurdu?'' diye sordu. Kimi yengesine destek çıkarak ağlamasının insani bir tepki olduğunu dile getirdi. Kimi ise dayısına hak vererek boşanması gerektiğini savundu.
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@bisuss100 isimli kullacının bu paylaşımı Twitter'ı ikiye böldü.👇
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Bu durumu normal bulanlar kadar,
Tepki gösterenler de oldu.
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