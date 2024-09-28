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Dizileri Aratmayan Hayat Hikayesiyle Sosyal Medyayı Hayrete Düşüren Kadın Sizin de Yüreğinizi Yakacak!

Dizileri Aratmayan Hayat Hikayesiyle Sosyal Medyayı Hayrete Düşüren Kadın Sizin de Yüreğinizi Yakacak!

anne
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 19:52 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 20:16

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan hayat hikayesi, yüreğinizi dağlayacak! Bir kadının dizileri aratmayan hayat hikayesi @FloodDalgasi adlı hesap tarafından 'Bir aile kendi öz çocuğuna bunu yapar mı?' açıklamasıyla paylaşıldı. 

İşte, hayatı sorgulamanıza neden olacak o flood...

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Annesi ve amcalarının kurbanı olan kadın, Whatsapp üzerinden anlattığı hayat hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sadece dizilerde olabilecek cinsten olaylar sizi de hayrete düşürecek!

Annesi ve amcalarının kurbanı olan kadın, Whatsapp üzerinden anlattığı hayat hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sadece dizilerde olabilecek cinsten olaylar sizi de hayrete düşürecek!

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