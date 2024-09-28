Dizileri Aratmayan Hayat Hikayesiyle Sosyal Medyayı Hayrete Düşüren Kadın Sizin de Yüreğinizi Yakacak!
Dizileri Aratmayan Hayat Hikayesiyle Sosyal Medyayı Hayrete Düşüren Kadın Sizin de Yüreğinizi Yakacak!
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan hayat hikayesi, yüreğinizi dağlayacak! Bir kadının dizileri aratmayan hayat hikayesi @FloodDalgasi adlı hesap tarafından 'Bir aile kendi öz çocuğuna bunu yapar mı?' açıklamasıyla paylaşıldı.
İşte, hayatı sorgulamanıza neden olacak o flood...
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Annesi ve amcalarının kurbanı olan kadın, Whatsapp üzerinden anlattığı hayat hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Sadece dizilerde olabilecek cinsten olaylar sizi de hayrete düşürecek!
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