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Muhteşem Yüzyıl'ın Unutulmaz Şehzade Mustafa Sahnesini Özetledi 'Yaşanması Mümkünken Yaşanmayan Şeyler'

Muhteşem Yüzyıl'ın Unutulmaz Şehzade Mustafa Sahnesini Özetledi 'Yaşanması Mümkünken Yaşanmayan Şeyler'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 13:43

Muhteşem Yüzyıl dizisinin görkemli sahnelerinden biri yeniden gündemde! 2011 ila 2014 yıllarında üç sezon boyunca seyirciyle buluşan ve milyonların beğenisini toplayan dizide Şehzade Mustafa'nın Yeniçerilerin kılıçları arasından geçtiği an sosyal medyanın diline düştü. 

İşte, detaylar...

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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Sultan’ın oğlu Şehzade Mustafa'ya hayat veren Mehmet Günsür, Yeniçerilerin arasından yürüdüğü bu sahne ile bir kez daha gönüllere taht kurmuştu!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Sultan’ın oğlu Şehzade Mustafa'ya hayat veren Mehmet Günsür, Yeniçerilerin arasından yürüdüğü bu sahne ile bir kez daha gönüllere taht kurmuştu!

Yakışıklı oyuncu tarihin tartışmalı karakterine hayat vermekle kalmadı, bu anı hafızalarımıza da kazıdı. Görünen o ki Şehzade Mustafa'nın hazin sonuna rağmen, bu sahne kimileri için hâlâ motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

'Bazen bu sahneyi düşünüyorum' diyen @futureinskies kullanıcı adlı Twitter hesabı, yaptığı paylaşıma gelen yorumlarla yalnız olmadığını fark etti!

Hürremciler hemen devreye girse de sosyal medya kullanıcılarının da bu anlara söyleyecekleri vardı. 👇

Hürremciler hemen devreye girse de sosyal medya kullanıcılarının da bu anlara söyleyecekleri vardı. 👇
twitter.com

'Nasıl başaramadın?' 👇

'Nasıl başaramadın?' 👇
twitter.com

Muhteşem Yüzyıl hayranları iş başında 👇

Muhteşem Yüzyıl hayranları iş başında 👇
twitter.com
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'Yaşanması mümkünken yaşanmayan şeyler...' 👇

'Yaşanması mümkünken yaşanmayan şeyler...' 👇
twitter.com

Öyle ya da böyle gidecekmiş zaten 👇

Öyle ya da böyle gidecekmiş zaten 👇
twitter.com

Tabii herkesi gaza getiren bir an vardır 👇

Tabii herkesi gaza getiren bir an vardır 👇
twitter.com

Biraz da Mehmet Günsür'ü övelim mi? 👇

Biraz da Mehmet Günsür'ü övelim mi? 👇
twitter.com

Oysa düşündüğümüz kadar görkemli bir an değilmiş... 👇

Oysa düşündüğümüz kadar görkemli bir an değilmiş... 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

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