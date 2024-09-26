Muhteşem Yüzyıl'ın Unutulmaz Şehzade Mustafa Sahnesini Özetledi 'Yaşanması Mümkünken Yaşanmayan Şeyler'
Muhteşem Yüzyıl'ın Unutulmaz Şehzade Mustafa Sahnesini Özetledi 'Yaşanması Mümkünken Yaşanmayan Şeyler'
Muhteşem Yüzyıl dizisinin görkemli sahnelerinden biri yeniden gündemde! 2011 ila 2014 yıllarında üç sezon boyunca seyirciyle buluşan ve milyonların beğenisini toplayan dizide Şehzade Mustafa'nın Yeniçerilerin kılıçları arasından geçtiği an sosyal medyanın diline düştü.
İşte, detaylar...
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Sultan’ın oğlu Şehzade Mustafa'ya hayat veren Mehmet Günsür, Yeniçerilerin arasından yürüdüğü bu sahne ile bir kez daha gönüllere taht kurmuştu!
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'Bazen bu sahneyi düşünüyorum' diyen @futureinskies kullanıcı adlı Twitter hesabı, yaptığı paylaşıma gelen yorumlarla yalnız olmadığını fark etti!
Hürremciler hemen devreye girse de sosyal medya kullanıcılarının da bu anlara söyleyecekleri vardı. 👇
'Nasıl başaramadın?' 👇
Muhteşem Yüzyıl hayranları iş başında 👇
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'Yaşanması mümkünken yaşanmayan şeyler...' 👇
Öyle ya da böyle gidecekmiş zaten 👇
Tabii herkesi gaza getiren bir an vardır 👇
Biraz da Mehmet Günsür'ü övelim mi? 👇
Oysa düşündüğümüz kadar görkemli bir an değilmiş... 👇
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