Sosyal Medyada Duygu Seline Dönüşen Şiir Derlemesi 'Kalpten Ekrana'

Sanatçının duygusal algılarını, hayallerini veya tasarımlarını dil aracılığıyla ifade edişidir şiir. Birbiri ardına dizilen sözlerin çok daha ötesidir şiir... Duygudur, aşktır, hayaldir... Kimi zaman sevgiliye kimi zaman vatana hasrettir!

İşte karşınızda, sosyal medya kullanıcılarının seçtiği usta kalemlerin unutulmaz şiirleri