Sosyal Medyada Duygu Seline Dönüşen Şiir Derlemesi 'Kalpten Ekrana'
Sosyal Medyada Duygu Seline Dönüşen Şiir Derlemesi 'Kalpten Ekrana'
Sanatçının duygusal algılarını, hayallerini veya tasarımlarını dil aracılığıyla ifade edişidir şiir. Birbiri ardına dizilen sözlerin çok daha ötesidir şiir... Duygudur, aşktır, hayaldir... Kimi zaman sevgiliye kimi zaman vatana hasrettir!
İşte karşınızda, sosyal medya kullanıcılarının seçtiği usta kalemlerin unutulmaz şiirleri
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Ülkemizde yetişen güçlü kalemler büyük şairler, pek çoğumuzun duygularına tercüman olur. Şiir denilince akla Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Cemal Süreya, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Edip Cansever, Attila İlhan, Ahmet Haşim gelir...
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Kalpten ekrana şiir derlemesine dönüşen paylaşımların öncüsü ise Twitter'da Bubi' Sanat adlı hesabın '...bir şiir bırak' paylaşımı oldu!
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