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Sosyal Medyada Duygu Seline Dönüşen Şiir Derlemesi 'Kalpten Ekrana'

Sosyal Medyada Duygu Seline Dönüşen Şiir Derlemesi 'Kalpten Ekrana'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 14:52

Sanatçının duygusal algılarını, hayallerini veya tasarımlarını dil aracılığıyla ifade edişidir şiir. Birbiri ardına dizilen sözlerin çok daha ötesidir şiir... Duygudur, aşktır, hayaldir... Kimi zaman sevgiliye kimi zaman vatana hasrettir! 

İşte karşınızda, sosyal medya kullanıcılarının seçtiği usta kalemlerin unutulmaz şiirleri

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Ülkemizde yetişen güçlü kalemler büyük şairler, pek çoğumuzun duygularına tercüman olur. Şiir denilince akla Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Cemal Süreya, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Edip Cansever, Attila İlhan, Ahmet Haşim gelir...

Ülkemizde yetişen güçlü kalemler büyük şairler, pek çoğumuzun duygularına tercüman olur. Şiir denilince akla Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Cemal Süreya, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Edip Cansever, Attila İlhan, Ahmet Haşim gelir...

Kalpten ekrana şiir derlemesine dönüşen paylaşımların öncüsü ise Twitter'da Bubi' Sanat adlı hesabın '...bir şiir bırak' paylaşımı oldu!

Kalpten ekrana şiir derlemesine dönüşen paylaşımların öncüsü ise Twitter'da Bubi' Sanat adlı hesabın '...bir şiir bırak' paylaşımı oldu!
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Sosyal medya kullanıcılarının seçtiği şiirler ise defalarca okunsa da eskimeyecek türdendi. 👇

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Erdem Beyazıt

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Münir Nurettin Selçuk 

Faruk Nafiz Çamlıbel

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Yavuz Bülent Bakiler

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Ah'lar Ağacı - Didem Madak

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Victor Hugo

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Orhan Veli

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Ümit Yaşar Oğuzcan

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Orhan Seyfi Orhon

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Bu Beden Benim Evim - Rupi Kaur

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Bir şiir de siz ekleyin. Yorumlarda buluşalım! 👇

Bir şiir de siz ekleyin. Yorumlarda buluşalım! 👇
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