Sevdiği Çocuğa Açıldı Kalbi Fena Halde Kırıldı 'Beni Hiç Görmemen Benim Suçum mu?'
Sevdiği Çocuğa Açıldı Kalbi Fena Halde Kırıldı 'Beni Hiç Görmemen Benim Suçum mu?'
Sevdiği çocuğa açıldığına pişman olan kızın hayal kırıklığına ortak oluyoruz... Son dönemlerde sosyal medyada sık sık karşılaştığımız WhatsApp yazışmalarında bu kez genç bir kızın kalp kırıklığını bulacaksınız!
İşte, detaylar...
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Sen her mesajında heyecanlanırsın ama sona 'kıps' yazar ya... İşte @cokabarttin kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı da öyle bir an!
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Hem ilk adımı atma cesaretini gösterip hem de duvara toslayan genç kızın yaşadıklarına şahit olmaya hazır olun.
'İrem misin?' 👇
'Kenks' derken... 👇
Kızlarla bir de... 👇
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'Biz komşuyuz' 👇
İşte yüreğimizi dağlayan o an: 'Beni hiç görmemen benim suçum mu?'👇
'Anlık at' 👇
'He tanıdım seni...' 👇
Meğer bir de sevgilisi varmış 👇
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Biz bile öğrendik adını ama yapma! 👇
Olmasa şaşardık: 'Ailevi sorunlar' 👇
Masalın sonu... 👇
Haliyle bu durum sosyal medya kullanıcılarını bir hayli kızdırdı! 👇
'Kendinize böyle insanları layık görmeyin' 👇
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'En iyisi kimsenin numarasını gizlice almayın...' 👇
Açılma şekli yanlış diyenler de oldu! 👇
Aman dikkat bir kırık kalp floodu da senden gelmesin! 👇
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Kızların bu naifliği, bu erko serseri moddan baya ekmek yemiş belli ki… Kızda şimdi hırs yapar gözlüklerini çıkartır, saçlarını açar falan. Güzel şeyler bunl... Devamını Gör
Sırf yakışıklı diye nereden buldum bu ortam çocuğunu bu çocuk seni üzer kullanır peçete gibi atar kızım efendi erkek arayışına gir acilen.