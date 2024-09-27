Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sevdiği Çocuğa Açıldı Kalbi Fena Halde Kırıldı 'Beni Hiç Görmemen Benim Suçum mu?'

Sevdiği Çocuğa Açıldı Kalbi Fena Halde Kırıldı 'Beni Hiç Görmemen Benim Suçum mu?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 10:00

Sevdiği çocuğa açıldığına pişman olan kızın hayal kırıklığına ortak oluyoruz... Son dönemlerde sosyal medyada sık sık karşılaştığımız WhatsApp yazışmalarında bu kez genç bir kızın kalp kırıklığını bulacaksınız! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen her mesajında heyecanlanırsın ama sona 'kıps' yazar ya... İşte @cokabarttin kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı da öyle bir an!

Sen her mesajında heyecanlanırsın ama sona 'kıps' yazar ya... İşte @cokabarttin kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı da öyle bir an!

Hem ilk adımı atma cesaretini gösterip hem de duvara toslayan genç kızın yaşadıklarına şahit olmaya hazır olun.

Hem ilk adımı atma cesaretini gösterip hem de duvara toslayan genç kızın yaşadıklarına şahit olmaya hazır olun.
twitter.com

'İrem misin?' 👇

'İrem misin?' 👇
twitter.com

'Kenks' derken... 👇

'Kenks' derken... 👇
twitter.com

Kızlarla bir de... 👇

Kızlarla bir de... 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Biz komşuyuz' 👇

'Biz komşuyuz' 👇
twitter.com

İşte yüreğimizi dağlayan o an: 'Beni hiç görmemen benim suçum mu?'👇

İşte yüreğimizi dağlayan o an: 'Beni hiç görmemen benim suçum mu?'👇
twitter.com

'Anlık at' 👇

'Anlık at' 👇

'He tanıdım seni...' 👇

'He tanıdım seni...' 👇

Meğer bir de sevgilisi varmış 👇

Meğer bir de sevgilisi varmış 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biz bile öğrendik adını ama yapma! 👇

Biz bile öğrendik adını ama yapma! 👇

Olmasa şaşardık: 'Ailevi sorunlar' 👇

Olmasa şaşardık: 'Ailevi sorunlar' 👇

Masalın sonu... 👇

Masalın sonu... 👇

Haliyle bu durum sosyal medya kullanıcılarını bir hayli kızdırdı! 👇

Haliyle bu durum sosyal medya kullanıcılarını bir hayli kızdırdı! 👇
twitter.com

'Kendinize böyle insanları layık görmeyin' 👇

'Kendinize böyle insanları layık görmeyin' 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'En iyisi kimsenin numarasını gizlice almayın...' 👇

'En iyisi kimsenin numarasını gizlice almayın...' 👇
twitter.com

Açılma şekli yanlış diyenler de oldu! 👇

Açılma şekli yanlış diyenler de oldu! 👇
twitter.com

Aman dikkat bir kırık kalp floodu da senden gelmesin! 👇

Aman dikkat bir kırık kalp floodu da senden gelmesin! 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salgın Hastalık

Kızların bu naifliği, bu erko serseri moddan baya ekmek yemiş belli ki… Kızda şimdi hırs yapar gözlüklerini çıkartır, saçlarını açar falan. Güzel şeyler bunl... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Sırf yakışıklı diye nereden buldum bu ortam çocuğunu bu çocuk seni üzer kullanır peçete gibi atar kızım efendi erkek arayışına gir acilen.