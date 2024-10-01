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Jinekoloji Muayenesine Erkek Stajyerlerin Girmesine Tepki Gösteren Kadın Hasta

Jinekoloji Muayenesine Erkek Stajyerlerin Girmesine Tepki Gösteren Kadın Hasta

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 17:58

Hastane randevusu alırken doktor tercih etmek gibi bir seçeneğimiz oluyor. Ancak bazen kadın doktor tercih ettiğimizde hastanede bir sürprizle karşılaşabiliyoruz. Twitter'da da bir kullanıcı yaşadığı benzer bir sorunu paylaştı ancak beklemediği tepkilerle karşılaştı.

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Hastanelere randevu aldığımızda kadın doktor tercih etsek bile poliklinikte hizmetin uzman ve ekibi tarafından verileceğine dair tarafımıza bir bilgi de paylaşılıyor.

Hastanelere randevu aldığımızda kadın doktor tercih etsek bile poliklinikte hizmetin uzman ve ekibi tarafından verileceğine dair tarafımıza bir bilgi de paylaşılıyor.

Yani kadın doktora randevu aldığımızda muayene olurken odada stajyerler de bulunabiliyor. Ancak talep ettiğimizde erkek stajyerler muayene sırasında odada bulunmayabilir.

Yani kadın doktora randevu aldığımızda muayene olurken odada stajyerler de bulunabiliyor. Ancak talep ettiğimizde erkek stajyerler muayene sırasında odada bulunmayabilir.

Twitter'da bir kullanıcı kadın doktor seçmesine rağmen odada erkek stajyerlerle karşılaştığında duyduğu rahatsızlığı paylaşınca tepki gördü.

Twitter'da bir kullanıcı kadın doktor seçmesine rağmen odada erkek stajyerlerle karşılaştığında duyduğu rahatsızlığı paylaşınca tepki gördü.
twitter.com

Kimi randevu alırken hastaya verilen bu önemli bilgiyi hatırlattı👇

Kimi randevu alırken hastaya verilen bu önemli bilgiyi hatırlattı👇
twitter.com

Kimi eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde randevu alındığı taktirde bu tarz muayeneleri de kabul etmiş olduğumuzu ifade etti.

Kimi eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde randevu alındığı taktirde bu tarz muayeneleri de kabul etmiş olduğumuzu ifade etti.
twitter.com
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Genç kadın ikinci tweetinde özel bir hastaneye gittiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.

Genç kadın ikinci tweetinde özel bir hastaneye gittiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.
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