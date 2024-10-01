Jinekoloji Muayenesine Erkek Stajyerlerin Girmesine Tepki Gösteren Kadın Hasta
Jinekoloji Muayenesine Erkek Stajyerlerin Girmesine Tepki Gösteren Kadın Hasta
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Hastanelere randevu aldığımızda kadın doktor tercih etsek bile poliklinikte hizmetin uzman ve ekibi tarafından verileceğine dair tarafımıza bir bilgi de paylaşılıyor.
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Yani kadın doktora randevu aldığımızda muayene olurken odada stajyerler de bulunabiliyor. Ancak talep ettiğimizde erkek stajyerler muayene sırasında odada bulunmayabilir.
Twitter'da bir kullanıcı kadın doktor seçmesine rağmen odada erkek stajyerlerle karşılaştığında duyduğu rahatsızlığı paylaşınca tepki gördü.
Kimi randevu alırken hastaya verilen bu önemli bilgiyi hatırlattı👇
Kimi eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde randevu alındığı taktirde bu tarz muayeneleri de kabul etmiş olduğumuzu ifade etti.
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Genç kadın ikinci tweetinde özel bir hastaneye gittiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.
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