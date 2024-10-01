Jinekoloji Muayenesine Erkek Stajyerlerin Girmesine Tepki Gösteren Kadın Hasta

Hastane randevusu alırken doktor tercih etmek gibi bir seçeneğimiz oluyor. Ancak bazen kadın doktor tercih ettiğimizde hastanede bir sürprizle karşılaşabiliyoruz. Twitter'da da bir kullanıcı yaşadığı benzer bir sorunu paylaştı ancak beklemediği tepkilerle karşılaştı.