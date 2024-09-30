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Psikolog Parası Vermemek İçin Yaptıkları Aktiviteleri Paylaşan Kişilerden Birbirinden Yaratıcı Fikirler

Psikolog Parası Vermemek İçin Yaptıkları Aktiviteleri Paylaşan Kişilerden Birbirinden Yaratıcı Fikirler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 11:17

Psikoloğa gitmeyi maliyetli bulanların tercih ettiği terapi gibi aktiviteler bir hayli fazla. Kimi arkadaşını zorbalamayı tercih ediyor, kimi terapi niyetine temizlik yapmayı... İşte psikoloğa para vermemek için yaptıkları eğlenceli aktiviteleri sıralayan Twitter kullanıcılarından birbirinden yaratıcı öneriler...

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Her şey Twitter'da @neyse1kahve adlı kullanıcının takipçilerinden psikolog parası vermemek için yaptıkları bir aktiviteyi yazmalarını istemesiyle başladı.

Her şey Twitter'da @neyse1kahve adlı kullanıcının takipçilerinden psikolog parası vermemek için yaptıkları bir aktiviteyi yazmalarını istemesiyle başladı.
twitter.com

Bazıları psikoloğa gitmemek için manzarası güzel yerlere seyahat etmeyi tercih ederken,

Bazıları ise annesiyle tartışmayı seçti.

Bazıları ise annesiyle tartışmayı seçti.
twitter.com

Bunun tadı da bir başka.

Bunun tadı da bir başka.
twitter.com

Beleşçiliktir bu ama yaşandı.

Beleşçiliktir bu ama yaşandı.
twitter.com
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twitter.com

Siz psikolog parası vermemek için hangi aktiviteleri tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz psikolog parası vermemek için hangi aktiviteleri tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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