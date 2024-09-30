Psikolog Parası Vermemek İçin Yaptıkları Aktiviteleri Paylaşan Kişilerden Birbirinden Yaratıcı Fikirler
Psikolog Parası Vermemek İçin Yaptıkları Aktiviteleri Paylaşan Kişilerden Birbirinden Yaratıcı Fikirler
Psikoloğa gitmeyi maliyetli bulanların tercih ettiği terapi gibi aktiviteler bir hayli fazla. Kimi arkadaşını zorbalamayı tercih ediyor, kimi terapi niyetine temizlik yapmayı... İşte psikoloğa para vermemek için yaptıkları eğlenceli aktiviteleri sıralayan Twitter kullanıcılarından birbirinden yaratıcı öneriler...
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Her şey Twitter'da @neyse1kahve adlı kullanıcının takipçilerinden psikolog parası vermemek için yaptıkları bir aktiviteyi yazmalarını istemesiyle başladı.
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Bazıları psikoloğa gitmemek için manzarası güzel yerlere seyahat etmeyi tercih ederken,
Bazıları ise annesiyle tartışmayı seçti.
Bunun tadı da bir başka.
Beleşçiliktir bu ama yaşandı.
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Siz psikolog parası vermemek için hangi aktiviteleri tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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