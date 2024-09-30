Psikolog Parası Vermemek İçin Yaptıkları Aktiviteleri Paylaşan Kişilerden Birbirinden Yaratıcı Fikirler

Psikoloğa gitmeyi maliyetli bulanların tercih ettiği terapi gibi aktiviteler bir hayli fazla. Kimi arkadaşını zorbalamayı tercih ediyor, kimi terapi niyetine temizlik yapmayı... İşte psikoloğa para vermemek için yaptıkları eğlenceli aktiviteleri sıralayan Twitter kullanıcılarından birbirinden yaratıcı öneriler...