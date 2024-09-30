Baş Ağrısı, Burun Akıntısı İçin Acile Gelen Hastalara Tepki Gösteren Doktor Tartışma Başlattı

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri sağlık hizmeti. Aciller tıka basa dolu, randevu almak ise çoğu zaman imkansız. Yıllardır çözülememiş olan bu sorun hakkında sosyal medyada vatandaşlar sık sık şikayetlerini dile getirmeye devam ederken, Twitter'da bir doktorun acil servislerin burun akıntısı için olmadığını söylemesi ortalığı karıştırdı.