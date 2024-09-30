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Baş Ağrısı, Burun Akıntısı İçin Acile Gelen Hastalara Tepki Gösteren Doktor Tartışma Başlattı

Baş Ağrısı, Burun Akıntısı İçin Acile Gelen Hastalara Tepki Gösteren Doktor Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 12:51

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri sağlık hizmeti. Aciller tıka basa dolu, randevu almak ise çoğu zaman imkansız. Yıllardır çözülememiş olan bu sorun hakkında sosyal medyada vatandaşlar sık sık şikayetlerini dile getirmeye devam ederken, Twitter'da bir doktorun acil servislerin burun akıntısı için olmadığını söylemesi ortalığı karıştırdı.

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Dr. İsmail Ersöz Twitter hesabından, acile gelen bir vakayı paylaşarak ''İşte acil servisler bunun için var. Burun akıntısı can sıkıntısı için değil.'' dedi.

Dr. İsmail Ersöz Twitter hesabından, acile gelen bir vakayı paylaşarak ''İşte acil servisler bunun için var. Burun akıntısı can sıkıntısı için değil.'' dedi.
twitter.com

Paylaşımda 19 yaşındaki erkek hastanın iş kazası sonucu parmağının son hali görülüyor👇

Paylaşımda 19 yaşındaki erkek hastanın iş kazası sonucu parmağının son hali görülüyor👇

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Ersöz ikinci paylaşımında ise insanların başına bu derece bir olay gelmediği için burun akıntısı gibi hastalıkları ciddi bir şey zannettiklerini ifade etti.

Ersöz ikinci paylaşımında ise insanların başına bu derece bir olay gelmediği için burun akıntısı gibi hastalıkları ciddi bir şey zannettiklerini ifade etti.
twitter.com
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Doktorun bu paylaşımları Twitter'da kullanıcıları ikiye böldü. Kimi doktorun bu görüşünü haklı bulurken,

Doktorun bu paylaşımları Twitter'da kullanıcıları ikiye böldü. Kimi doktorun bu görüşünü haklı bulurken,
twitter.com

Kimi ise tepki gösterdi.

Kimi ise tepki gösterdi.
twitter.com

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