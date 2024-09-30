Baş Ağrısı, Burun Akıntısı İçin Acile Gelen Hastalara Tepki Gösteren Doktor Tartışma Başlattı
Baş Ağrısı, Burun Akıntısı İçin Acile Gelen Hastalara Tepki Gösteren Doktor Tartışma Başlattı
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri sağlık hizmeti. Aciller tıka basa dolu, randevu almak ise çoğu zaman imkansız. Yıllardır çözülememiş olan bu sorun hakkında sosyal medyada vatandaşlar sık sık şikayetlerini dile getirmeye devam ederken, Twitter'da bir doktorun acil servislerin burun akıntısı için olmadığını söylemesi ortalığı karıştırdı.
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Dr. İsmail Ersöz Twitter hesabından, acile gelen bir vakayı paylaşarak ''İşte acil servisler bunun için var. Burun akıntısı can sıkıntısı için değil.'' dedi.
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Paylaşımda 19 yaşındaki erkek hastanın iş kazası sonucu parmağının son hali görülüyor👇
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Ersöz ikinci paylaşımında ise insanların başına bu derece bir olay gelmediği için burun akıntısı gibi hastalıkları ciddi bir şey zannettiklerini ifade etti.
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Doktorun bu paylaşımları Twitter'da kullanıcıları ikiye böldü. Kimi doktorun bu görüşünü haklı bulurken,
Kimi ise tepki gösterdi.
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