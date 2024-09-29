Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hastasına Yazdığı Reçetenin Dışında İlaç Verilmesine Tepki Gösteren Doktorun Paylaşımı Eczacıları Kızdırdı

Hastasına Yazdığı Reçetenin Dışında İlaç Verilmesine Tepki Gösteren Doktorun Paylaşımı Eczacıları Kızdırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 11:13

Twitter'da (X) bir doktorun probiyotik reçetesi üzerinden başlayan tartışma kullanıcıları ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

@cocukcu_ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir doktor, hastasına verdiği probiyotik reçetesinin eczane tarafından değiştirilmesine tepki gösterdi.

@cocukcu_ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir doktor, hastasına verdiği probiyotik reçetesinin eczane tarafından değiştirilmesine tepki gösterdi.
twitter.com

Doktorun bu paylaşımı polemiğe yol açtı. Eczacılardan ve diğer kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yapan doktor ''Sektörde biri bir halt yiyince neden yediğini anlayacak düzeydeyim'' dedi.

Doktorun bu paylaşımı polemiğe yol açtı. Eczacılardan ve diğer kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yapan doktor ''Sektörde biri bir halt yiyince neden yediğini anlayacak düzeydeyim'' dedi.
twitter.com

Bu paylaşımlar hem doktoru hem de eczacıları savunan çok sayıda yorumla birlikte büyük bir tartışma başlattı.

Bu paylaşımlar hem doktoru hem de eczacıları savunan çok sayıda yorumla birlikte büyük bir tartışma başlattı.
twitter.com

Kimi muadil ilaç uygulamalarına dikkat çekerken,

Kimi muadil ilaç uygulamalarına dikkat çekerken,
twitter.com

Kimi de bazı doktorların muadil ilaç konusunda takındıkları tavırı eleştirdi.

Kimi de bazı doktorların muadil ilaç konusunda takındıkları tavırı eleştirdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın