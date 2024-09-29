Hastasına Yazdığı Reçetenin Dışında İlaç Verilmesine Tepki Gösteren Doktorun Paylaşımı Eczacıları Kızdırdı
Hastasına Yazdığı Reçetenin Dışında İlaç Verilmesine Tepki Gösteren Doktorun Paylaşımı Eczacıları Kızdırdı
Twitter'da (X) bir doktorun probiyotik reçetesi üzerinden başlayan tartışma kullanıcıları ikiye böldü.
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@cocukcu_ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir doktor, hastasına verdiği probiyotik reçetesinin eczane tarafından değiştirilmesine tepki gösterdi.
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Doktorun bu paylaşımı polemiğe yol açtı. Eczacılardan ve diğer kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yapan doktor ''Sektörde biri bir halt yiyince neden yediğini anlayacak düzeydeyim'' dedi.
Bu paylaşımlar hem doktoru hem de eczacıları savunan çok sayıda yorumla birlikte büyük bir tartışma başlattı.
Kimi muadil ilaç uygulamalarına dikkat çekerken,
Kimi de bazı doktorların muadil ilaç konusunda takındıkları tavırı eleştirdi.
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