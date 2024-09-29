Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kendilerini Derinden Yaralayan Olayları Anlatarak Hayatın Acı Gerçeklerini Bir Kez Daha Hatırlatan Kişiler

Kendilerini Derinden Yaralayan Olayları Anlatarak Hayatın Acı Gerçeklerini Bir Kez Daha Hatırlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 09:09

Hayat bazen sevdiğimiz insanların kaybıyla ya da en güvendiğimiz kişilerin ihanetiyle bizi sınar. Twitter’da (X) bir kullanıcının, “Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?” sorusu, birçok takipçiyi derin düşüncelere sevk etti ve eski yaralarını açmalarına neden oldu. 

Buyrun izliyoruz 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her şey bu soruyla başladı👇

Bazı kullanıcılar çevrelerinin duyarsızlığını,

Bazı kullanıcılar çevrelerinin duyarsızlığını,
twitter.com

Bazıları ise yaşadıkları kayıpları ve dostluklarının yıkımını anlattı.👇

Bazıları ise yaşadıkları kayıpları ve dostluklarının yıkımını anlattı.👇
twitter.com

Sonrasında gelen koca bir mahcubiyet...

Sonrasında gelen koca bir mahcubiyet...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çünkü elinden bir şey gelmiyordur...

Çünkü elinden bir şey gelmiyordur...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ve bu zamana kadar her şeyin yalan olduğunu fark etmek...

Ve bu zamana kadar her şeyin yalan olduğunu fark etmek...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın