''Erkek Karısıyla Dertleşiyorsa O Evlilikten Hayır Bekleme" İfadesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
''Erkek Karısıyla Dertleşiyorsa O Evlilikten Hayır Bekleme" İfadesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Evlendiğinizde eşinizle dertleşmek cinsel ilişkinizi etkiler mi? Sosyal medyada erkeklerin eşleriyle dertleşmesinin evlilikteki cinselliği nasıl etkilediğine dair tartışmalar alevlendi.
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Twitter'da bir kullanıcının "Erkek, karısıyla dertleşiyorsa o evlilikten hayır bekleme" ifadesiyle başlayan tartışma birçok kullanıcıyı ikiye böldü.
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Kimi kullanıcılar dertleşmenin derin bir bağlantı kurmak için önemli olduğunu savunurken,
Kimi ise bu durumun erkeğin güçsüzlük algısıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.
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