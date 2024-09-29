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''Erkek Karısıyla Dertleşiyorsa O Evlilikten Hayır Bekleme" İfadesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

''Erkek Karısıyla Dertleşiyorsa O Evlilikten Hayır Bekleme" İfadesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 10:10

Evlendiğinizde eşinizle dertleşmek cinsel ilişkinizi etkiler mi? Sosyal medyada erkeklerin eşleriyle dertleşmesinin evlilikteki cinselliği nasıl etkilediğine dair tartışmalar alevlendi.

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Twitter'da bir kullanıcının "Erkek, karısıyla dertleşiyorsa o evlilikten hayır bekleme" ifadesiyle başlayan tartışma birçok kullanıcıyı ikiye böldü.

Twitter'da bir kullanıcının "Erkek, karısıyla dertleşiyorsa o evlilikten hayır bekleme" ifadesiyle başlayan tartışma birçok kullanıcıyı ikiye böldü.
twitter.com

Kimi kullanıcılar dertleşmenin derin bir bağlantı kurmak için önemli olduğunu savunurken,

Kimi kullanıcılar dertleşmenin derin bir bağlantı kurmak için önemli olduğunu savunurken,
twitter.com

Kimi ise bu durumun erkeğin güçsüzlük algısıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.

Kimi ise bu durumun erkeğin güçsüzlük algısıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.

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