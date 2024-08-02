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2000’lerde Hit Olan Hangi Şarkıyı Tekrar Dinlemen Gerekiyor?

etiket 2000’lerde Hit Olan Hangi Şarkıyı Tekrar Dinlemen Gerekiyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:01

2000'lere ışınlanmayı bilmiyoruz ama sana o tarihlerden hangi şarkıyı tekrar dinlemen gerektiğini söyleyebiliriz! 

Öğrenmek için biraz daha aşağı inerek başla!

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Bir cumartesi sabahı uyandığında genellikle ne yaparsın?

Bir partiye davet edildin. Parti teması ne olmalı?

Favori 2000'ler dizin hangisi?

Şimdi de yerli favori 2000'ler dizisi seç!

Bir müzik videosunda rol alsan, hangi sahne seni yansıtırdı?

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2000'ler deyince aklına gelen ilk şeyi seç!

2000'lerde en çok hangi teknolojik cihazı kullanırdın?

Son sorudayız! Hayatında en büyük motivasyon kaynağın nedir?

Hande Yener - Yalanın Batsın!

Serdar Ortaç - Bilsem Ki!

Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek!

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