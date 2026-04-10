article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
200 Şempanze Arasında İç Savaş Çıktı: 24 Şempanze Öldü, Savaş Yöntemleri Herkesi Şaşırttı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 13:31 Son Güncelleme: 10.04.2026 - 13:32

Uganda'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan dünyanın en kalabalık şempanze topluluğu, liderlerin ölümüyle başlayan bir güç savaşına sürüklendi. Eski dostların birbirini vahşice hedef aldığı bu 'iç savaş', hayvanlar dünyasında stratejik şiddetin sınırlarını yeniden çiziyor. Aralarında yavruların da bulunduğu en az 24 şempanzenin hayatını kaybettiği bu süreçte; toprak ihlalleri, gizli koalisyonlar ve stratejik saldırıları gibi insan savaşlarını anımsatan yöntemler kullanıldı.

Kaynak 1

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uganda’daki Kibale Ulusal Parkı’nda yaşayan ve bugüne kadar bilinen en geniş sosyal ağa sahip olan Ngogo şempanze topluluğu, trajik bir bölünme sonrası birbirine düşman iki kampa ayrıldı.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca huzur ve dayanışma içinde yaşayan primatlar, aralarındaki bağların kopmasıyla birlikte yıllarca sürecek kanlı bir çatışma dönemine girdi. Teksas Üniversitesi’nden Aaron Sandel liderliğindeki uzmanların Science dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, bu ayrışma sadece bir kavga değil, insanların yürüttüğü iç savaşlara taş çıkartan planlı bir strateji içeriyor.

Olayların fitili, 2015 ile 2018 yılları arasında topluluğun "denge unsuru" olan yaşlı erkek şempanzelerin ölmesiyle ateşlendi.

Sosyal bir köprü görevi gören bu tecrübeli isimlerin aradan çekilmesi, grup içindeki hiyerarşiyi altüst ederek büyük bir kaos başlattı. Güç dengelerinin değişmesiyle birlikte, daha önce omuz omuza avlanan ve birbirini temizleyen eski müttefikler, bir anda ölümcül rakiplere dönüştü. Primatolog John Mitani'nin gözlemlerine göre, şempanzeler saldırı düzenlerken karşısındakinin eski bir dostu olup olmadığına bakmaksızın hareket ediyor.

Çatışmaların en dikkat çekici yanı ise sergilenen şiddetin tesadüfi olmayışı. 'Batı grubu' olarak adlandırılan küçük oluşumun, karşı taraftaki bireyleri savunmasız yakaladıkları anlarda hedefli saldırılar düzenlediği saptandı. Aralarında yavruların da bulunduğu en az 24 şempanzenin hayatını kaybettiği bu süreçte; toprak ihlalleri, gizli koalisyonlar ve stratejik saldırıları gibi insan savaşlarını anımsatan yöntemler kullanıldı. Bu durum, şempanzelerin rakiplerini zayıflatmak için bilinçli ve planlı bir askeri mantıkla hareket ettiklerini kanıtlıyor.

Uzmanlar, bu iç savaşın temelinde dış faktörlerden ziyade topluluk içindeki stres ve kaynak paylaşımı gibi içsel sorunların yattığını belirtiyor. Grubun sosyal dokusunu bir arada tutan önemli bireylerin eksilmesi, toplumu bölünmeye karşı tamamen savunmasız bıraktı. Bilim insanları, bu vakadan yola çıkarak şiddet eğiliminin sadece insanlara özgü olmadığını, organize olmuş en gelişmiş toplumların bile ne kadar kırılgan olabileceğini vurguluyor. Doğal yaşam alanlarının daralmasıyla birlikte, gelecekte bu tür stratejik çatışmaların daha sık yaşanabileceği öngörülüyor.

İşte şempanzeler arasındaki savaştan bazı görüntüler...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın