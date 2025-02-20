20 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti.
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.
Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde büyük bir skandal olay meydana geldi. Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı.
Eğitime kar molası verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, 16 ilde okullar tatil edildi.
AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan skandal bir hamle geldi. Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, şoför olarak işe aldığı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.
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Hava trafiğine kar engeli. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bununla birlikte eğitime de kar engeli geldi. Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi.
Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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