onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
20 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

20 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 00:41

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 20 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’da bir restoranın sattığı köfte ve kebabın domuz etinden yapıldığını tespit etti.

Bağdat Marka kekiklerde yabancı madde tespit edilirken, Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve 8 Ocak tutuklanmıştı.

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde büyük bir skandal olay meydana geldi. Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde büyük bir skandal olay meydana geldi. Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, kırık olmayan kemiklere platin takıldığı ortaya çıktı.

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını gündeme getiren ve ismi açıklanmayan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” dedi.

Eğitime kar molası verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, 16 ilde okullar tatil edildi.

Eğitime kar molası verildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, 16 ilde okullar tatil edildi.

Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan skandal bir hamle geldi. Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, şoför olarak işe aldığı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.

AKP'li Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan skandal bir hamle geldi. Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, şoför olarak işe aldığı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.

İzzet Gündoğar'ın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ise Ordu'daki AKP'li Ulubey Belediyesi'nde kızına özel psikolog kadrosu açılmış ve Gündoğar'ın kızı memur yapılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava trafiğine kar engeli. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Hava trafiğine kar engeli. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Kar yağışı nedeniyle pilot ve yolcular panik dolu anlar yaşadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçaklar yakıt konusunda da sorun yaşadı. Pilotların kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bununla birlikte eğitime de kar engeli geldi. Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi.

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bununla birlikte eğitime de kar engeli geldi. Beklenen tatil kararı İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Okullar yarın da tatil edildi.

Bu gece saat 24 itibari ile tüm motosikletlilerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkış yasaklandı.

Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sahte içki yine can aldı. Başkent'te sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi. Yoğun bakımdaki 36 kişinin tedavisi devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın