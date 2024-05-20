20 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Mayıs Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kızıl Goncalar 19. bölümüyle bomba gibi bir sezon finali yaptı! Vahit'in gelip dergahı karıştırdığı, Zeynep ve Cüneyd'in boşandığı ve Cüneyd'in hiç hız kesmeden Feyza'yla evlendiği bölümde Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçekler açığa çıktı!
Survivor All Star'da sezonun belki de bu zamana kadarki en iddialı eleme yarışlarından biri yapıldı. Merve Aydın, Nagihan, Özgür ve Hilmi Cem'in oynadığı düelloda Survivor'da kim elendi?
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Chat GPT kendisine yürüyünce pek keyiflendi. Sohbeti paylaşan Yılmaz'ın Chat GPT'nin aşkına yoruma güldürdü...
https://onedio.com/haber/ask-hayati-sarpa-saran-cem-yilmaz-chat-gpt-kendisine-yuruyunce-fena-gaza-geldi-1223811
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesi dünyada şok etkisi yaratırken helikopterin enkazının ilk bulunma anı görüntüleri ortaya çıktı.
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Bir davette görüntülenen Birce Akalay'a Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden ünlüler hakkındaki sert eleştirisi soruldu. Kendisi de Cannes'a giden Akalay'dan buram buram asalet kokan cevap gecikmedi...
Kalplerimizi Erittiler: Minik Sokak Fotoğrafçısı ile Simitçi Amca Arasında Geçen Duygulandıran Konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ataması Yapılan Savcıya: "Boyun Neden 1,88? Kıskandım Seni"
Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum ve beraberindekiler Fenerbahçeli yöneticiler hakkında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında açıklama yapan Süheyl Batum, 'Başsavcıya geldik ve gerekli suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası devletin ve hukukun görevidir. Bunların takipçisi olacağız. Galatasaray asla sahipsiz değildir' dedi.
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