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1984 Yılının Yaz Ayında Olsaydık Replay Tuşunu Bozduracak Şarkılar

etiket 1984 Yılının Yaz Ayında Olsaydık Replay Tuşunu Bozduracak Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 23:03

198 yılı harika şarkıların çıktığı ve müzikle hayat bulan bir yıldı! O yıllara geri dönebilmek mümkün olsaydı eminiz ki birçoğunuz hiç düşünmeden 'Evet' derdi...

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1. Thriller

2. When Doves Cry

3. Borderline

4. Karma Chameleon

5. The Wild Boys

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6. Jump

7. Out of Touch

8. Joanna

9. Dancing in the Dark

10. I Just Called To Say I Love You

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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