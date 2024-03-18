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18 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 08:14

18 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde yayın akışında yer alacak programlar, diziler ve filmler merak ediliyor. Sahur ve iftar özel programlarının yanı sıra dizilerin ne zaman yayında olacağı, yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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18 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Kara Ağaç Destanı

  • 16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 18:15 Ramazan Sevinci

  • 19:25 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 00:15 Kara Ağaç Destanı

  • 01:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:50 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 04:00 Sahur Bereketi

18 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 23:15 Bahar Yabancı Sinema Sıcak Koltuk

18 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:50 ATV Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

  • 20:00 Yerli Sinema Dilberay

  • 22:45 Kardeşlerim

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

18 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 00:15 Yabani

  • 02:45 Yaz Şarkısı

  • 03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

18 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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18 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

  • 00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

  • 02:15 Aramızda Kalsın

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

18 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

18 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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