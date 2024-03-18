18 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde yayın akışında yer alacak programlar, diziler ve filmler merak ediliyor. Sahur ve iftar özel programlarının yanı sıra dizilerin ne zaman yayında olacağı, yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...