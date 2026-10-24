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17 Yıldır Kayıp Olan Kadının Evi Kundaklandı: Yapılan Kazıda İnsan Kemikleri ve Balta Bulundu

17 Yıldır Kayıp Olan Kadının Evi Kundaklandı: Yapılan Kazıda İnsan Kemikleri ve Balta Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 22:58
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2009 yılında kaybolan iki çocuk annesi Gülşen Uyar'ın daha önce yaşadığı 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Yangının kundaklama olduğunun belirlenmesinin ardından binanın zemininde yapılan kazıda insan kemikleri ve bir balta bulundu.

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Kaynak: DHA

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Kaybının ardından boş kalan 3 katlı müstakil evde çıkan yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu başladığı belirlendi.

Kaybının ardından boş kalan 3 katlı müstakil evde çıkan yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu başladığı belirlendi.

İki çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden boşandıktan bir süre sonra, 2009 yılında 52 yaşındayken ortadan kayboldu. O dönemde yürütülen arama çalışmalarına rağmen Uyar'a ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra dosyayı yeniden açtı ve soruşturma kapsamında Uyar'ın komşularının ifadelerine başvuruldu.

İfade işlemlerinin ardından, Uyar'ın kaybolduğu döneme kadar yaşadığı ve sonrasında boş kalan 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Yangının ardından hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin birden fazla noktada kundaklama sonucu başladığı kaydedildi. Bu tespit üzerine binanın zemininde kazı yapılmasına karar verildi.

Yaklaşık 2 metre derinlikte beton dökülmüş bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve bir balta bulundu.

Yaklaşık 2 metre derinlikte beton dökülmüş bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve bir balta bulundu.

Kazı çalışmalarını Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürüttü. Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesindeki kadavra köpeği Herkül de çalışmalara katıldı. Üç gün süren çalışmalarda, yaklaşık 2 metre derinlikte tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatıldıktan sonra beton dökülmüş bir bölüm tespit edildi.

Bu alanda insan kemikleri ve diş kalıntılarının yanında suç aleti olabileceği değerlendirilen bir balta bulundu. Gülşen Uyar'a ait olabileceği değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için kızından alınan DNA örneğiyle karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangını çıkaran mahalle sakini, evin yakılmasını Uyar'ın eski kayınvalidesinin yönlendirdiğini öne sürdü.

Yangını çıkaran mahalle sakini, evin yakılmasını Uyar'ın eski kayınvalidesinin yönlendirdiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan mahalle sakini Ali Y., yangını Gülşen Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K.'nin yönlendirmesiyle çıkardığını öne sürdü. Evin boş ve kullanılmayan bir yapı olduğunu belirten Ali Y., Şerife K.'nin kendisine evin koktuğunu söyleyip oraya bir kibrit atmasını istediğini, içeride yatak ve yorgan bulunduğunu anlattı.

Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K. ise eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu iddia etti. Uyar'ın kaybolmasının ardından çocuklarını kendisinin büyüttüğünü belirten Şerife K., oğlunun boşanma sonrasında yeniden evlendiğini ve iki kızının bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kemiklerin kime ait olduğu, DNA incelemesinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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