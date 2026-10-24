17 Yıldır Kayıp Olan Kadının Evi Kundaklandı: Yapılan Kazıda İnsan Kemikleri ve Balta Bulundu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan mahalle sakini Ali Y., yangını Gülşen Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K.'nin yönlendirmesiyle çıkardığını öne sürdü. Evin boş ve kullanılmayan bir yapı olduğunu belirten Ali Y., Şerife K.'nin kendisine evin koktuğunu söyleyip oraya bir kibrit atmasını istediğini, içeride yatak ve yorgan bulunduğunu anlattı.

Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K. ise eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu iddia etti. Uyar'ın kaybolmasının ardından çocuklarını kendisinin büyüttüğünü belirten Şerife K., oğlunun boşanma sonrasında yeniden evlendiğini ve iki kızının bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kemiklerin kime ait olduğu, DNA incelemesinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.