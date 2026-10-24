17 Yıldır Kayıp Olan Kadının Evi Kundaklandı: Yapılan Kazıda İnsan Kemikleri ve Balta Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2009 yılında kaybolan iki çocuk annesi Gülşen Uyar'ın daha önce yaşadığı 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Yangının kundaklama olduğunun belirlenmesinin ardından binanın zemininde yapılan kazıda insan kemikleri ve bir balta bulundu.
Detaylar 👇
Kaynak: DHA
Kaybının ardından boş kalan 3 katlı müstakil evde çıkan yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu başladığı belirlendi.
Yaklaşık 2 metre derinlikte beton dökülmüş bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve bir balta bulundu.
Yangını çıkaran mahalle sakini, evin yakılmasını Uyar'ın eski kayınvalidesinin yönlendirdiğini öne sürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın