Çocuklarını 2 Bin 300 Metrelik Dağda Terk Ettiler: İki Kardeş Helikopterle Kurtarıldı

İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde yürüyüşe çıkan Alman ailenin 13 ve 16 yaşındaki iki çocuğu dağda tek başına kaldı. Anne ve baba geri dönerken kardeşler, bir dağ barınağına doğru yürümeye devam etti. Barınağın kapalı olduğunu görünce açıkta kalan çocuklar için gece yarısı acil çağrı yapıldı ve kurtarma ekipleri harekete geçti.

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