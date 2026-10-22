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Çocuklarını 2 Bin 300 Metrelik Dağda Terk Ettiler: İki Kardeş Helikopterle Kurtarıldı

Çocuklarını 2 Bin 300 Metrelik Dağda Terk Ettiler: İki Kardeş Helikopterle Kurtarıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 20:22
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İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde yürüyüşe çıkan Alman ailenin 13 ve 16 yaşındaki iki çocuğu dağda tek başına kaldı. Anne ve baba geri dönerken kardeşler, bir dağ barınağına doğru yürümeye devam etti. Barınağın kapalı olduğunu görünce açıkta kalan çocuklar için gece yarısı acil çağrı yapıldı ve kurtarma ekipleri harekete geçti.

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Aile Toblach'ta başlayan yürüyüşün bir bölümünden sonra yollarını ayırdı.

Aile Toblach'ta başlayan yürüyüşün bir bölümünden sonra yollarını ayırdı.

Yayımlanan bilgilere göre aile, Toblach'tan Bonnerhütte adlı dağ barınağına yürümeyi planladı. Birkaç saat sonra anne ve baba geri döndü, çocuklar ise yola devam etti. Ebeveynlerin, çocukların bu yürüyüşü tek başına sürdürecek kadar deneyimli olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Sezon sona erdiği için bir hafta önce kapatılan barınaktan çocukların kaldığı yer yaklaşık 2 bin 300 metre yüksekte bulunuyordu.

Sezon sona erdiği için bir hafta önce kapatılan barınaktan çocukların kaldığı yer yaklaşık 2 bin 300 metre yüksekte bulunuyordu.

Kardeşler barınağa ulaştığında kapıların kapalı olduğunu gördü. 1897'de Alp Kulübü'nün Bonn bölümü tarafından inşa edilen barınak, sezon sona erdiği için bir hafta önce hizmete ara vermişti. Yetersiz kıyafetlerle açıkta kalan çocuklar ağır hipotermi geçirdi ve biri kusmaya başladı. Gece yaklaşık saat 01.00'de acil yardım çağrısı yapıldı.

Pustertal Dağ Kurtarma Servisi ekipleri iki kardeşi hastaneye ulaştırdı.

Pustertal Dağ Kurtarma Servisi ekipleri iki kardeşi hastaneye ulaştırdı.

Çağrı üzerine Pustertal Dağ Kurtarma Servisi bölgeye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kardeşler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yetkililer olayı büyük bir dikkatsizlik olarak değerlendirdi ve bu tür sorumsuz davranışların neyse ki nadir görüldüğünü vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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