Çocuklarını 2 Bin 300 Metrelik Dağda Terk Ettiler: İki Kardeş Helikopterle Kurtarıldı
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İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde yürüyüşe çıkan Alman ailenin 13 ve 16 yaşındaki iki çocuğu dağda tek başına kaldı. Anne ve baba geri dönerken kardeşler, bir dağ barınağına doğru yürümeye devam etti. Barınağın kapalı olduğunu görünce açıkta kalan çocuklar için gece yarısı acil çağrı yapıldı ve kurtarma ekipleri harekete geçti.
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Aile Toblach'ta başlayan yürüyüşün bir bölümünden sonra yollarını ayırdı.
Sezon sona erdiği için bir hafta önce kapatılan barınaktan çocukların kaldığı yer yaklaşık 2 bin 300 metre yüksekte bulunuyordu.
Pustertal Dağ Kurtarma Servisi ekipleri iki kardeşi hastaneye ulaştırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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