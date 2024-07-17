17 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şu sıralar Hande Erçel ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı'nın dünyaca ünlü oyuncu Zendaya ile pişti olması dillere fena düştü!
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2. Ünlü influencer Şeyma Subaşı ve EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Bodrum buluşması "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti.
3. Hürriyet Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuba Ünsal'ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı!
4. Posta'nın özel haberine göre Yeşilçam'ın efsane jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, favori erkek ve kadın oyuncularını açıkladı.
5. Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Arzu Sabancı'nın sosyal medya kullanımına diyecek yok. Paylaşımlarıyla takipçilerini zaman zaman şaşırtan Arzu Sabancı bu sefer de yaz aylarının belası sinek ısırıklarına çare olacak bir öneriyle geldi.
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6. Mayıs Ayında ehliyetini kaptıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, yaşanan olaydan 10 gün sonra arabasını değiştirmişti. Ünlü oyuncunun yeni arabasının fiyatı olay oldu!
7. En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde aldığı sürpriz evlilik kararıyla gündem olmuştu. Herkesin merakla beklediği gün geldi! Sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kadir Ezildi'nin evlilik teklifi organizasyonu kullanıcıları ikiye böldü.
8. Son konserinde seyircilere annesi tarafından istenmediğini anlatan Yıldız Tilbe'nin hikayesi yürek burktu.
9. Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla sıkça gündem olan Ece Seçkin bu sefer de PopCast programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı açık kıyafetleri yüzünden babasının kendisini arayıp tepki gösterdi itirafıyla dikkat çekti.
10. Mauro Icardi'yle boşanma iddialarının gerçek olduğunu duyuran Wanda Nara'nın eski sevgilisi rapçi L-Gante'ye geri döndüğü haberi herkese "pes" dedirtmişti. İddiayı yalanlayan Wanda'dan sonra L-Gante harekete geçip Icardi'yle pozunu paylaştı!
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11. Tarkan yıllar sonra küpelenmeye bir de yeni yaşının manifestini taşımaya karar verdi... Senelerdir küpesinden kopamayan Cem Yılmaz'dan 'emekli albay' yorumu gecikmedi!
12. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mert Demir, tarzıyla ve parçalarıyla dikkat çeken şarkıcılardan biri. Günüzümdeki diğer sanatçılara göre oldukça klasik bir tarz benimseyen Mert Demir'in paylaştığı son gönderide tercih ettiği görüntü ve altına yazdığı romantik not dikkatlerden kaçmadı.
13. "En Hamarat Benim" programının sunuculuğunu yapan ve temizlik takıntısıyla tanınan Kadir Ezildi, düğün hazırlıklarını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi toplamıştı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilen isim, geçtiğimiz saatlerde müstakbel eşine evlenme teklifinde bulundu. İkili aynı günün akşamında ise nişanlandı.
14. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. İkilinin geçen sene de birebir aynı tarihte ve aynı şekilde ayrılık dedikodularını fitilleyip akabinde barıştığını hatırlayanlar, bu aşkın oyununu ortaya çıkardı.
15. Geçtiğimiz saatlerde Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi'den açıklama geldi...
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16. Türk Eğitim Vakfı’nın İzmir Çeşme’de düzenlediği yardım gecesinde sahnede Atatürk fotoğrafları olduğu gerekçesiyle konserini iptal eden Yunan şarkıcı Despina Vandi, Aydilge'yi de kızdırdı. Meseleyi görür görmez tepki gösteren Aydilge, Despina'ya haddini bildirdi.
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