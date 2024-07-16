16 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Temmuz Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Temmuz Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde birlikte yaşadığı kadınla swinger partilerine katılan ve kadının 17 yaşındaki kızını 3 yıl boyunca istismar ettiği belirtilen muhtar için 88 yıl hapis cezası istendi. Muhtarla kendi kızının cinsel içerikli fotoğraflarını çektiği iddia edilen 'anne' için de aynı ceza talep edildi.
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Antalya’da bir kaporta dükkanında çalışan 22 yaşındaki Vedat Kurt, kendisine eksik maaş ödeyen patronundan parasını isteyince başına gelmeyen kalmadı. Kurt, patronu ve arkadaşları tarafından günlerce alıkonuldu ve işkenceye uğradı. Savcılığa fotoğraflarla birlikte şikayet eden Vedat Kurt, hala tehdit ediliyor ve yetkililerden yardım talep ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla karşımıza çıkan avukat Rahmi Özkan ameliyat oldu. Gazeteci Burhan Akdağ, ünlü avukatın son halini paylaştı.
Kadıköy sahilde deniz kenarında yürüyen bir kadın dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan kadının yardımına koşan vatandaşlar denizden çıkardılar. Bir süre sakinleşemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eskiİçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Meclis’e dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacağını açıklamıştı. Soylu’nun, İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine tahsis edilen araçları da geri verdiği ortaya çıktı. Süleyman Soylu’nun bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve halefi Ali Yerlikaya’ya mesaj olduğu iddia edildi.
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Çorum'da AK Parti Laçin İlçe Başkanlığı yapan Ömer Çatalpelit, gittiği bir düğünde 5 lira takınca düğün sahibiyle karakolluk oldu.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübünde forma giyen Allan Saint-Maximin’in kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul’a gelecek.
Bursa’da 16 yaşındaki E.T. isimli kız çocuğunu alıkoyarak istismar eden sanıklar hakim karşısına çıktı. 4 kişinin istismarına uğrayan E.T., mahkemede pedagog eşliğinde olayın detaylarını anlattı. Küçük kız çocuğunu istismar eden sanıklar, 200 lira verip kimseye söylememeleri için de tehdit etmiş.
AK Parti tarafından hazırlanan sokak hayvanları yasasına ek tasarı tartışılmaya devam ediyor. Hazırlanan ve kısa zamanda Meclis’e sunulacak olan yasa tasarısında, sokak hayvanlarının “ötenazi” adı altında katledilmesi de yer alıyor. İddiaya göre hazırlanan tasarı, AK Parti içinde de kriz yarattı. Bazı milletvekilleri tasarının Meclis’ten geçerek yasalaşması için oy vermeyecek. Ayrıca parti kurmayları, tasarının görüşülmesini 1 Ağustos’ta tatile girecek TBMM’de yeni döneme bırakmaya karar verdi.
Beykoz'da, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobille çarptığı motosiklette hayatını kaybeden gencin ailesi, sürücünün tutuklanması için dilekçe verdi.
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Kanada menşeli hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad, Türkiye’de kapatıldı. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar göre Wattpad’e Türkiye’den erişim sağlanamayacak.
ABD eski başkanlarından Donald Trump, Pensilvanya’da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğramış ve ölümden kıl payı kurtulmuştu. ABD’deli yetkililer, İran’ın da Donald Trump’ı öldürmek için plan yaptığı istihbaratı almış ve Gizli Servis bu sebeple Trump’ın korumasını artırmış. Trump’a suikast düzenleyen ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un ise İran ile bağlantısı bulunamadı.
Marmaray'da bir genç kadın karşısında oturan yaşça büyük bir adamın kendisini ve yanındaki kadını sözlü taciz ettiğini iddia ettiği bir video paylaştı. Kayıtta yaşlı adam genç kadınları göstererek ayıplıyor ve bir başka yolcuyla kavga ediyordu. Genç kadının videosuna kısa sürede etkileşim geldi ve izleyiciler yorumlarda buluştu.
AK Parti’nin hazırladığı hayvan hakları yasasına ek yapılacak tasarı Meclis gündemine gelmeden tartışılmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarını uyutma (öldürme) da içeren tasarıya bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, tasarının neden uygulanmayacağını madde madde açıkladı.
Geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve ölümden dönen ABD eski Başkanı Donald Trump’a bir silahlı saldırı daha olduğu iddia edildi. Saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
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Eski ABD başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı ve kafasını bir anlığına çevirmesiyle kurşun kulağını sıyırarak geçti. Olaydan sonra Donald Trump kafasını çevirmeseydi ve suikast girişimi başarıyla tamamlansaydı neler yaşanacaktı düşüncesi üzerine birçok çalışma yapıldı.
AK Parti Ankara Milletvekili olan Tuğrul Türkeş, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunan Osman Kavalı’yı hapiste ziyaret edeceğini açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Türkeş’in açıklamasına tepki gösterdi. Yalçın, Türkeş’e ziyaretten vazgeçmesi çağrısında bulundu.
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