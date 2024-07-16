Süleyman Soylu’nun ‘Dokunulmazlık’ Hamlesi: “Mesaj Erdoğan ve Yerlikaya’ya” İddiası
Süleyman Soylu’nun ‘Dokunulmazlık’ Hamlesi: “Mesaj Erdoğan ve Yerlikaya’ya” İddiası
Eskiİçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Meclis’e dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacağını açıklamıştı. Soylu’nun, İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine tahsis edilen araçları da geri verdiği ortaya çıktı. Süleyman Soylu’nun bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve halefi Ali Yerlikaya’ya mesaj olduğu iddia edildi.
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Eski bakan Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi’nde kendisi hakkında yer alan habere “dokunulmazlık” hamlesiyle cevap vermişti.
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Soylu’nun paylaşımı 👇
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşe yazısında Süleyman Soylu’nun Meclis’te vereceği dokunulmazlık dilekçesinin detaylarını yazdı.
“Soylu’nun dilekçe vermesi, dokunulmazlığının kaldırılmasını otomatik olarak sağlamıyor. Sağlasa bile Soylu’yu etkilemiyor. Çünkü Soylu’ya yöneltilen suçlamalar 2016-2023 yıllarındaki bakanlık yıllarına ait karar ve işlemlerinden kaynaklanıyor. Anayasa’ya göre Soylu, bakanlık yıllarındaki karar ve işlemlerinden ötürü yalnızca Yüce Divan’da yargılanabilir. AK Parti’nin kendi bakanını Yüce Divan’a sevk ettiği görülmüş değil. Dolayısıyla Soylu, aslında gerçekleşmeyeceğini bildiği bir hamle yapıyor. Ancak bu, protestosunun siyasi önemini azaltmaz.”
“Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen biri zırhlı olmak üzere üç aracı önceki gün geri vermek istedi. Bakanlık ikisini kabul etti ancak zırhlıyı almaya yanaşmadı. Araç bakanlıktan içeriye sokulmadı. Soylu, ikinci kez teşebbüs etti. Bakanlık yine almadı.”
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“Soylu’nun bir adamı, aracı bakanlığa bir kilometre mesafedeki İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın önündeki yola park edip anahtarı güvenliğe bırakarak hızla kaçtı.”
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