16 Yaşındaki Kız Çocuğunu Alıkoyup İstismar Etmişler: 200 Lira Verip Erkek Kıyafeti Giydirmişler
16 Yaşındaki Kız Çocuğunu Alıkoyup İstismar Etmişler: 200 Lira Verip Erkek Kıyafeti Giydirmişler
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Bursa'da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, 37 yaşındaki Naser Ahmed Azizi, 21 yaşındaki Samet Ali Nazeri ve 21 yaşındaki Sufi Pivani ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı.
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E.T.'yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza, ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı: "Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."
Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Bıktım bu mültecilerin suç haberlerinden.
Bursa o kadar kötü ki bu konuda. Hiç güvenli değil artık bana göre.
Yapanın ırkı önemli değil ama bizim vatanımızda bizim çocuklarımıza yapıyorlar. Artık gidin kendi ülkenizde ne halt yiyorsanız yiyin yetti be
16 yaşındaki kız çocuğu eve gelmeyince aile de merak etmiyor mu?