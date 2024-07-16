16 Yaşındaki Kız Çocuğunu Alıkoyup İstismar Etmişler: 200 Lira Verip Erkek Kıyafeti Giydirmişler

Bursa’da 16 yaşındaki E.T. isimli kız çocuğunu alıkoyarak istismar eden sanıklar hakim karşısına çıktı. 4 kişinin istismarına uğrayan E.T., mahkemede pedagog eşliğinde olayın detaylarını anlattı. Küçük kız çocuğunu istismar eden sanıklar, 200 lira verip kimseye söylememeleri için de tehdit etmiş.