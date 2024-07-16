Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kaza Sonrası Serbest Kalmasına İtiraz!
Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kaza Sonrası Serbest Kalmasına İtiraz!
Beykoz'da, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın otomobille çarptığı motosiklette hayatını kaybeden gencin ailesi, sürücünün tutuklanması için dilekçe verdi.
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Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 9 Temmuz'da İstanbul'un Beykoz ilçesinde, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarpışmıştı.
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Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede ölmüştü.
Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Her iki tarafın da yüzde 50 kusurlu bulunduğu ilk rapor sonrası verilen bu karar sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Kaza anına ilişkin görüntüler 👇
Batın Barlas Çeki'nin ananesi ve dedesi bugün avukatları aracılığıyla savcılığa Kınık'ın serbest bırakılmasıyla ilgili itiraz dilekçesi verdi.
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Dede Rıza Doğan, "Ben adalet istiyorum. Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor. Şunu unutmayalım; Allah katında görüntüler mevcut. Bizler kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Her iki taraf için de bundan sonra bir sınav başlıyor" ifadelerini kullandı.
Batın Barlas Çeki'nin dedesi Rıza Doğan'ın açıklamaları 👇
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