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Donald Trump’a Bir Suikast Girişimi Daha: Bir Saldırgan Vuruldu

Donald Trump’a Bir Suikast Girişimi Daha: Bir Saldırgan Vuruldu

Donald Trump
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 23:59

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve ölümden dönen ABD eski Başkanı Donald Trump’a bir silahlı saldırı daha olduğu iddia edildi. Saldırgan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

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ABD’de yeniden başkanlığı aday olan ve hafta sonu silahlı saldırdan şans eseri kurtulan Donald Trump, Milwaukee’de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

ABD’de yeniden başkanlığı aday olan ve hafta sonu silahlı saldırdan şans eseri kurtulan Donald Trump, Milwaukee’de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı.

Trump’ın da katıldığı kongrenin dışında bıçaklı bir saldırganı tespit eden polis, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

Trump’ın da katıldığı kongrenin dışında bıçaklı bir saldırganı tespit eden polis, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

Ayrıca kongrede bir konuşma yapan Donald Trump’ın gözyaşlarını tutamadığı da kameralara yansıdı.

Ayrıca kongrede bir konuşma yapan Donald Trump’ın gözyaşlarını tutamadığı da kameralara yansıdı.

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