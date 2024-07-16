Eksik Maaş Ödeyen Patronun İşçiye İşkencesi: Günlerce Alıkoymuşlar

Antalya’da bir kaporta dükkanında çalışan 22 yaşındaki Vedat Kurt, kendisine eksik maaş ödeyen patronundan parasını isteyince başına gelmeyen kalmadı. Kurt, patronu ve arkadaşları tarafından günlerce alıkonuldu ve işkenceye uğradı. Savcılığa fotoğraflarla birlikte şikayet eden Vedat Kurt, hala tehdit ediliyor ve yetkililerden yardım talep ediyor.