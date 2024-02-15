Şanlıurfa’da Çobanın Çıplak Fotoğraf Kabusu: “Sokağa Çıkamıyorum”

Jandarmanın görüntülerini yayımlayan ve kendisine saldıran kişileri bulmasını isteyen Ali S., 'Evden çıkamıyor ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Görüntülerin internet ortamından kaldırılmasını ve bana bunu yaşatan kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum' dedi.