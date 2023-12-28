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Konya’da Dehşete Düşüren Olay: 1 Keçi ve 2 Koyun Kaybeden Çobana Tecavüz Etmişler

etiket Konya’da Dehşete Düşüren Olay: 1 Keçi ve 2 Koyun Kaybeden Çobana Tecavüz Etmişler

Konya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 14:39

Konya’da çobanlık yapan 22 yaşında İ.B, sürüdeki 1 keçi ile 2 koyunu kaybedince sürü sahipleri 42 yaşındaki İ.K. ve 37 yaşındaki H.O tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kamera ile kaydedilen saldırı sonrasında iki sürü sahibi yaklaşık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Konya’nın Beyşehir içesinde 2022 yılında yaşanan cinsel saldırı olayının detayları ortaya çıktı.

Konya’nın Beyşehir içesinde 2022 yılında yaşanan cinsel saldırı olayının detayları ortaya çıktı.

İ.K. ve ortağı H.O.'nun sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B., 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti.

İ.K. ve ortağı H.O.'nun sürüsünü otlatıp, ağılda bakan İ.B., 1 keçi ve 2 koyunu kaybetti. İ.K. ve H.O., İ.B.’den kaybolan hayvanların parasını ödemesini istedi. Çoban da bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İ.K. ile ortağı H.O., İ.B.,’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Farklı zamanlarda yaşanan cinsel saldırıları da cep telefonuna kaydeden şüpheliler, çobanı görüntüleri yaymakla tehdit etti.

İ.K.,cep telefonunda yaşadığı arızayı gidermesi için arkadaşı M.O.'dan yardım istedi. M.O. arızayı gidermek için telefonu incelerken İ.K. ile H.O.’nun İ.B.’ye cinsel saldırıda bulundukları ana ait kamera kaydığını gördü.

İ.K.,cep telefonunda yaşadığı arızayı gidermesi için arkadaşı M.O.'dan yardım istedi. M.O. arızayı gidermek için telefonu incelerken İ.K. ile H.O.’nun İ.B.’ye cinsel saldırıda bulundukları ana ait kamera kaydığını gördü.

Bunun üzerine M.O., arkadaşları Ö.K., M.G.’yi çağırıp, İ.K. ve H.O.’yu döverek, ellerini bağlayıp jandarmaya teslim etti. İ.K. ile H.O., sevk edildikleri Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Bunun üzerine M.O., arkadaşları Ö.K., M.G.’yi çağırıp, İ.K. ve H.O.’yu döverek, ellerini bağlayıp jandarmaya teslim etti. İ.K. ile H.O., sevk edildikleri Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İ.B., savcılıktaki ifadesinde “Kur’an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım” dedi.

İ.B., savcılıktaki ifadesinde “Kur’an-ı Kerime el bastırarak 'Ablamı ve annemi de size getireceğim' diye yemin ettirdiler. Beni dövdüler ve şikayetçi olursam görüntüleri sosyal medyada yayınlayacaklarını söyleyerek şantaj yaptılar. Zaman zaman kadın kıyafetleri de giydirerek cinsel saldırıda bulundular. O yüzden şikayetçi olamadım” dedi.
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İki zanlı da mahvede ‘şeytana uyduk’ savunmasında bulundu ama mahkeme 2 kişiye ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12’şer yıl, ‘iftira’ suçundan 1’er yıl, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan ise 1 yıl 8’er ay hapis cezasını çarptırdı.

İki zanlı da mahvede ‘şeytana uyduk’ savunmasında bulundu ama mahkeme 2 kişiye ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12’şer yıl, ‘iftira’ suçundan 1’er yıl, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan ise 1 yıl 8’er ay hapis cezasını çarptırdı.

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