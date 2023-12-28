Konya’da Dehşete Düşüren Olay: 1 Keçi ve 2 Koyun Kaybeden Çobana Tecavüz Etmişler

Konya’da çobanlık yapan 22 yaşında İ.B, sürüdeki 1 keçi ile 2 koyunu kaybedince sürü sahipleri 42 yaşındaki İ.K. ve 37 yaşındaki H.O tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kamera ile kaydedilen saldırı sonrasında iki sürü sahibi yaklaşık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.