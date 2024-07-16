Fenerbahçe’den Transfer Açıklaması: Allan Saint-Maximin Bu Akşam Geliyor
Fenerbahçe’den Transfer Açıklaması: Allan Saint-Maximin Bu Akşam Geliyor
Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübünde forma giyen Allan Saint-Maximin’in kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul’a gelecek.
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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da devam ediyor.
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Daha önce Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü transferlerini açılayan Fenerbahçe, Frasız oyuncu Allan Saint-Maximin ile de anlaştı.
Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul’a gelecek.
Geçtiğimiz sezon Newcastle United’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Allan Saint-Maximin, 4 gol 10 asistle sezonu tamamlamıştı.
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