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Fenerbahçe’den Transfer Açıklaması: Allan Saint-Maximin Bu Akşam Geliyor

Fenerbahçe’den Transfer Açıklaması: Allan Saint-Maximin Bu Akşam Geliyor

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 19:03

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübünde forma giyen Allan Saint-Maximin’in kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul’a gelecek.

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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Daha önce Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü transferlerini açılayan Fenerbahçe, Frasız oyuncu Allan Saint-Maximin ile de anlaştı.

Daha önce Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü transferlerini açılayan Fenerbahçe, Frasız oyuncu Allan Saint-Maximin ile de anlaştı.

Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul’a gelecek.

Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul’a gelecek.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Allan Saint-Maximin, 4 gol 10 asistle sezonu tamamlamıştı.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United’dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Allan Saint-Maximin, 4 gol 10 asistle sezonu tamamlamıştı.

Transferde Acun Ilıcalı detayı 👇

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